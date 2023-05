“Irresponsabile rinviare la discussione sull’ospedale”

«È stato irresponsabile ed egoistico consentire il rinvio della discussione sull’ospedale». All’indomani del consiglio comunale che ha rinviato l’esame della mozione sul decadimento del Sant’Antonio Abate, Massimo Gnocchi – della civica Obiettivo Comune gallarate (Ocg) – è piuttosto arrabbiato. Con la maggioranza che ha colto l’occasione per posticipare la presa di posizione, ma anche con Sonia Serati di PiùGallarate.

Perché? «Ho sempre lavorato con tutto Ocg per mantenere, pur da punti di vista e valutazioni diverse, una sorta di unità di intenti della minoranza rispetto alle esagerazioni ed errori amministrativi palesi della maggioranza guidata da Cassani» premette Gnocchi. «L’atteggiamento di ostruzione della consigliera Serati alla mia richiesta di anticipare la discussione della mozione sul tema dell’ospedale, mozione che tra l’altro lei stessa ha firmato su mio invito oltre un mese fa, rispetto ad altre a sua firma che potevano almeno in due casi su tre attendere senza nessun problema, ho però faticato a capirlo. Se non che lei stessa, in un momento tanto grave per le notizie riguardanti l’ospedale, abbia voluto offrire un modo alla maggioranza palesemente in difficoltà di dilazionare la discussione per parlare dei consigli in videoconferenza o degli stalli delle auto elettriche. Un atteggiamento che non giudico ma che non condivido e che ritengo tanto irresponsabile quanto egoistico».

Se la discussione su un tema così “caldo” è sfumata (forse per un altro mese, dipende da quando verrà riconvocato il consiglio) per decisione ultima della maggioranza, è vero che nella seduta di martedì ha fatto ancora più notizia la spaccatura tar le forze di opposizione, emersa in aula e anche nelle caustiche dichiarazioni del giorno dopo.

Gnocchi però non vuole che il tema scivoli in polemica, vuole chiarire: «Io non sono di minoranza per partito preso e non sono stato e non sono organico come tutto Ccg al centrosinistra ma di sicuro non mi presto ai giochi opportunistici della maggioranza ove forse a questo punto sarebbe meglio per chiarezza si sedesse lei».

E se Più Gallarate ha polemizzato con forza con il Partito Democratico, Gnocchi ricorda a Serati «che non è stato il PD a impedire la discussione della mozione sul registro civili coppie omogenitoriali. Ma la maggioranza di centrodestra che ha votato a favore della questione pregiudiziale che il PD da solo mai avrebbe potuto far approvare. Questo per ristabilire la verità dei fatti e le dinamiche consigliari di cui Serati evidentemente deve ancora imparare tanto».