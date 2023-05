Torna il torneo serale di Luvinate, iscrizioni ancora aperte

Ritorna il torneo serale di calcio a Luvinate, in scena dal 12 giugno all’8 luglio sul campo dell’oratorio di viale Vittorio Veneto 43. Durante il torneo sarà presente uno stand gastronomico con birra, patatine, salamelle e tanto altro, grazie al supporto della Pro Loco e di tanti volontari. Cucina sempre aperta dalle ore 19.30.

Le iscrizioni sono ancora aperte: per informazioni si può contattare il numero 3475823048 (messaggi WhatsApp): non ci sono vincoli di categoria e il divertimento è assicurato.

Il torneo di Luvinate è ormai una tradizione per il territorio. Il filo conduttore dalla prima edizione è stato quello della passione e del rispetto. Ecco come lo raccontano gli organizzatori: «Il torneo di Luvinate sta per tornare e riemergano d’incanto i volti, i ricordi, gli aneddoti, i momenti di divertimento e di gioia di centinaia e centinaia di ragazzi che si sono fatti uomini negli anni. Perché il torneo di Luvinate è sempre stato come le ciliegie tra i frutti: nascono puntualmente nello stesso periodo dell’anno! E così è per Luvinate, arriva con vesti antiche, ma sempre nuove, negli stessi giorni, ai primi di giugno. Con i riti ormai abituali, eliminatorie e, via via, fino alla finalissima giocata nel periodo della festa del paese. La sede è l’oratorio, splendido, in centro paese, quello costruito da parroci con visioni e capacità che andavano ben oltre i consueti orizzonti. Al punto che, dobbiamo tornare indietro negli anni, proprio sul muro che circonda il campo “esplode” una scritta che rappresenta il filo conduttore del torneo, da sempre: RISPETTO! Grande, stampatello, uno scritto un po’ eroso dal tempo, ma affascinante e di grande importanza perché quel torneo di giugno, si presentava, si presenta e si presenterà come un messaggio che tutti noi dovremmo far nostro. RISPETTO nel nome dell’amicizia, della fratellanza, della solidarietà, dell’unità fra le persone, giovani e meno giovani. Era un segnale fortissimo che trasmetteva gioia ed entusiasmo, ma che faceva riflettere. Per questo messaggio, RISPETTO, Luvinate rappresenta un torneo che è sempre andato al di là del calcio giocato e del dovuto agonismo. I partecipanti e i vincitori hanno infatti, oltre i colori sociali e le scritte degli sponsor, quel sostantivo “esplosivo” e fortissimo nei cuori. E pensare che quel rispetto è stato visto in decenni, quasi accarezzato, da generazioni e generazioni di giovani calciatori ha un significato che travalica la bellezza del torneo. Perché il torneo di Luvinate è un inno alla vita e non solo allo sport».