A Cadegliano per “Terra e Laghi” c’è Jm e il Pirata

In piazza del Municipio lo spettacolo per il Teatro Family del Pandemonium Teatro di Bergamo

Domenica sera in compagnia della rassegna teatrale itinerante “Terra e Laghi 2023” a Cadegliano Viconago, dove alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo per bambini “Jim e il Pirata”.

Si apre il sipario.

Sul palco una scenografia semplice, essenziale. Quattro vele (o quattro finestre sul mare?), un palo (o un albero maestro?), e scatole di legno ben chiuse.

In scena, un attore narratore.

SI prepara a raccontare la sua storia cantando un canto di mare. Un ultimo saluto al porto sicuro, e via.

L’ancora si solleva, gocciolante e piena di alghe.

Le catene cigolano, sciabordano le onde.

Il vento gonfia le vele, e la terraferma è sempre più lontana.

È la storia di Jim Hawkins, un ragazzino che parte per un’avventura. Destinazione? Un’isola lontana e misteriosa, dove giace il tesoro del temibile pirata Flint.

Il bottino di una vita di scorribande.

Durante il viaggio Jim incontrerà personaggi indimenticabili: il nobile dottor Livesey, l’eccentrico conte Trewlaney, il bizzarro naufrago Ben Gunn, e soprattutto Long John Silver, amabile cuoco di bordo con una gamba sola, che dietro alla risata fragorosa nasconde più di un segreto. Un’avventura senza tempo, che racconta di mare e di vento, di gioia e di paura, di avidità e coraggio.

Jim scoprirà il valore della libertà e imparerà a fidarsi di chi merita la sua fiducia.

Tra duelli e tradimenti, tra coltelli che volano e vanghe che scavano, tra pappagalli che cantano canzoni di mare e casse da morto, il viaggio di Jim alla ricerca del tesoro diventerà il viaggio di un ragazzo che parte bambino e tornerà uomo.

____________________

• di e con Flavio Panteghini • regia Albino Bignamini

• scene e costumi

Francesca Saunders

• Consulenza drammaturgica

Albino Bignamini e

Tiziano Manzini

• luci Paolo Fogliato

____________________

Durata: un’ora circa

____________________

