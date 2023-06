A Casciago torna la rassegna “Tempo di note”

Concerto inaugurale della III Stagione Musicale “Tempo di note” a Villa Castelbarco, in Largo De Gasperi, 1 a Casciago, direzione artistica di Sabrina Dente e Livia Rigano dell’associazione musicale culturale Più che Suono, con la collaborazione della Fondazione Counitaria del varesotto e il patrocinio del Comune di Casciago.

Appuntamento domenica 11 giugno alle 18 con Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte che eseguiranno brani di W. A. Mozart Andante in Do maggiore KV 315, Rondò in Re maggiore KV 184, C. Saint-Saens Romanza per flauto e pianoforte, G. Faurè Fantasia op. 79 B. Godard dalla Suite de Trois Morceaux: Allegretto – Idylle, F. Schubert Trockne Blumen Introduzione, Tema e 7 variazioni.

Elena Cornacchia, si è diplomata al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti e la lode, ha studiato successivamente alla Scuola di Musica di Fiesole al corso speciale di perfezionamento tenuto dal Maestro Mario Ancillotti. Con lo stesso docente segue inoltre i corsi di “Musica Riva”, Faenza e Lanciano. È vincitrice di numerosi concorsi in qualità di solista e in varie formazioni cameristiche. Nel 1990 vince l’audizione per un posto a tempo determinato di primo flauto e fila presso l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A. Toscanini” di Parma, con la quale ha svolto attività concertistica lavorando sotto la direzione di maestri quali: H. Soudant, A. Oestmann, R. Barschai e D. Oren. Nel 1992 è vincitrice del concorso ordinario a cattedre nei conservatori statali di musica per l’insegnamento del flauto. Svolge inoltre attività concertistica come solista ed in formazioni da camera. Attualmente è docente di flauto presso il Conservatorio Boito di Parma.

Giorgio Costa, diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Torino, segue corsi di perfezionamento con Alberto Mozzati e con Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi dell’Accademia Chigiana di Siena, nella classe di Riccardo Brengola. Quindi il desiderio di attingere ad un magistero musicale fondato su premesse storico-filosofiche lo indurrà a frequentare, dal 1985, i corsi di Fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache all’Università di Magonza. Nel 1988 prende parte alla Master Class diretta da Murray Perahia a Firenze. Si evidenzia intanto la sua vocazione di solista votato al repertorio classico, che coltiva anche nell’ambito cameristico, ove spazia dai clavicembalisti ai contemporanei, con particolare riguardo ai grandi autori dell’età romantica. La sua attività concertistica diviene intensa ed estesa, riscuotendo consensi di pubblico e di critica. Ha infatti preso parte a tournées in tutta Europa, in Giappone, Messico e negli USA. È stato Presidente del Conservatoire di Aosta e docente al Conservatorio Cantelli di Novara.

IL PROGRAMMA DEGLIE EVENTI DI “TEMPO DI NOTE” A CASCIAGO

DOMENICA 11 GIUGNO 2023 ore 18.00

ELENA CORNACCHIA, flauto e GIORGIO COSTA, pianoforte

DOMENICA 18 GIUGNO 2023 ore 18.00

Fantasia – Le più belle musiche del cinema di Walt Disney

SANG EUN KIM, soprano e LUIGI GIACHINO, pianoforte e trascrizioni

DOMENICA 25 GIUGNO 2023 ore 18.00

FRANCESCO VERZILLO, tromboni barocchi e MAURO BORRI, clavicembalo

DOMENICA 2 LUGLIO 2023 ore 18.00

GIOVANNI MAREGGINI, flauto e CLAUDIO PIASTRA, chitarra

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 ore 18.00

RENATA CAMPANELLA, soprano e PALMIRO SIMONINI, pianoforte

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023 ore 18.00

FABIO STORINO, violoncello e ROBERTO BACCHINI, clavicembalo e pianoforte

Ingresso parcheggio: Via Vittorio Emanuele II – Casciago (VA)

INGRESSO LIBERO