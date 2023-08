La dolcezza dell’amor profano si spande per Villa Bozzolo

Sulla scia della delicata raffinatezza della chitarra, la rassegna MusiCuvia si sposta dall’intima quiete della piccola chiesa rurale alla grandiosa scenografia barocca di Villa Bozzolo di Casalzuigno, con un concerto ispirato all’amore nelle sue molteplici forme, declinandolo in altrettante e composite armonie.

Domenica 20 agosto alle ore 20.30 sarà protagonista il quartetto vocale Gaudentes Musici di Tea Irene Galli, Nausicaa Nisati, Matteo Magistrali ed il basso-liutista Renato Cadel, con un programma dedicato alla polifonia vocale del Cinquecento Italiano. Sarà un ricco e variegato excursus delle diverse forme e stili che, lungo tutto il Rinascimento, si sono alternati nell’arte di rendere in musica la poesia: dalle Frottole di Josquin e Tromboncino (esempi delle prime stampe musicali), ai Madrigali fiorentini di Verdelot, passando per la forma più scherzosa delle Villanelle alla napoletana, fino alle Canzonette di Marenzio che, eseguite anche a voce sola, sono un chiaro preludio allo stile moderno della “monodia accompagnata”, ossia il recitar cantando tipico del teatro musicale seicentesco.

Il concerto sarà in forma itinerante, favorendo quindi l’opportunità di scoprire e immergersi nei vari ambienti di Villa Bozzolo, capolavoro del XVI secolo dell’architetto Antonio Maria Porrani. Un vero e proprio percorso artistico tra le bellezze della dimora storica che, grazie alla musica, diverrà anche un viaggio nel tempo, quando poesia e canto animavano i vari ambienti degli antichi palazzi per feste e ricevimenti, privati o pubblici, in giardini, cortili, sale, scaloni e gallerie. Come sempre per MusiCuvia, l’ingresso all’evento è gratuito, sebbene tutti i partecipanti siano caldamente invitati a fare una donazione all’uscita.

Tenendo presente che ci si sposterà da un luogo all’altro della villa, si consiglia di portare un cuscino per maggiore comodità. Il programma di MusiCuvia continuerà poi a soddisfare tutti i gusti nei numerosi e diversi luoghi caratteristici della valle.