La Inox Team Saronno espugna due volte Parma e chiude al secondo posto la Regular Season

La Inox Team Saronno ha ottenuto una bella doppietta nell’ultima giornata di campionato di Serie A1 disputata quest’oggi sul campo dell’Old Parma. La squadra allenata dal manager Manson si è infatti imposta per 3-0 nella prima partita e per 8-0 al quinto inning per manifesta.

Il Saronno ha terminato così la regular season al primo posto in classifica insieme al Bollate con un record di 30 vittorie e 6 sconfitte. Il Bollate però ha chiuso la prima parte della stagione al primo posto in classifica in quanto presenta un Team Quality Balance – secondo criterio utilizzato in caso di arrivo a pari successi e partite perse e con gli scontri diretti divisi – migliore rispetto a quello del Saronno per pochi decimali. Le due squadre, infatti, hanno pareggiato le 4 partite disputate quest’anno con due vittorie per parte, ma il Bollate ha segnato più punti degli avversari negli scontri diretti, ottenendo così un migliore coefficiente.

In gara uno alla Inox Team sono bastati un punto al secondo e due segnature al quarto inning per avere la meglio dell’Old Parma. In pedana nuovo successo stagionale ottenuto da Alice Nicolini. Nella seconda sfida, invece, il manager Manson ha dato spazio a tutto il roster a disposizione, comprese i diversi giovani prospetti in rosa, che hanno risposto positivamente all’appello. Chiara Rusconi ha infatti brillato a lanciare, mentre Camilla Fazio ha chiuso con un bel 3 su 3 nel box di battuta. Bene si sono comportate anche Aurora Treccani, Mirta Anselmi e Desireè Romanò.

La partita è stata decisa subito nelle prime battute: Saronno ha segnato 4 volte al primo inning e ha poi dilagato tra quarta e quinta ripresa con altri 4 punti per la definitiva chiusura anticipata per 8-0 alla quinta ripresa.