A Cantello una serata tra jazz e swing nell’Antico Cascinale Lombardo

Interessante appuntamento musicale nella serata di venerdì 29 settembre all’Antico Cascinale Lombardo di Cantello.

Alle 21 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Amadeus per la diffusione della cultura musicale, propone il concerto “Colloquiar swingando” con Cattaneo-Monteforte Quartetto. Un’esperienza confidenziale, intima, in cui brani indimenticabili, consegnati alla storia del jazz, vengono proposti garbatamente con un approccio espressivo cameristico.

Un momento colloquiale volto a coinvolgere fattivamente i partecipanti attraverso un “ascolto attivo” incentrato sul linguaggio musicale, con le molteplici riflessioni che ne possono scaturire sul piano relazionale, educativo, terapeutico.

Il quartetto è composto da Paolo Cattaneo e Giovanni Monteforte alla chitarra, Maria Torelli al contrabbasso e Mimmo Tripodi alla batteria.

Ingresso libero e gratuito.