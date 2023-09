Eventi per bambini nel weekend del 15, 16 e 17 settembre tra Varese e provincia

Tante feste dedicate allo sport in quest’ultimo weekend d’estate, tra schiarite e temporali. Per le famiglie escursioni a piedi o in bicicletta, alla scoperta di città, cave, grotte e diverse culture. E poi spettacoli in notturna o ispirati alle fiabe e laboratori di aquiloni da costruire e far volare insieme a mamma e papà.

In caso di maltempo si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi.

EVENTI

TRADATE – Un pomeriggio di magia, avventure e scoperte per i bambini nel cuore della natura domenica al Parco Pineta con “Piccolo Bosco Incantato”, la giornata che il Centro didattico scientifico dedica ai più piccoli – Scopri il programma

CASCIAGO – Domenica il Villaggio del Fanciullo di Morosolo apre le porte per celebrare i suoi primi 50 anni con un evento ricco di attività per grandi e piccini – Scopri i dettagli

VIGGIÙ – Sabato mattina, all’interno dei festeggiamenti per la conclusione dell’intervento di recupero dell’ex Cava Giudici di Viggiù, i bambini potranno iscriversi e partecipare al Mercatino dei bambini e alla raccolta dei giocattoli per la Casa del giocattolo solidale – Leggi qui

VARESE – Sabato e domenica il Museo di Villa Mirabello apre le porte a un’emozionante esposizione dedicata al mondo delle farfalle nell’ambito del festival Varese: arte, natura e ambiente – Scopri di più

CASSANO MAGNAGO – Giochi per tutte le età, musica, cucina bavarese e bbq per quattro giorni di puro divertimento. All’area feste arriva l’Oktoberfest – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

CLIVIO – Sabato 16 il Festival Piambello dal vivo porta a Clivio la favola di Hansel e Gretel in una doppia versione, per bambini e adulti. Per partecipare è necessaria la prenotazione- Lo spettacolo

BIANDRONNO – Sabato, in ricordo del maestro burattinaio Gualberto Niemen, il Circolo culturale di Biandronno ha organizza una serie di eventi e, alle 17.30, uno spettacolo di burattini per grandi e piccini – Leggi qui

MARNATE – Musica e teatro per dare insieme del “tu” alla notte e ai suoi personaggi, venerdì sera a al parco ex-Mulino di Marnate per Tu-night. L’evento a partecipazione gratuita è organizzato da Stradestorie – L’iniziativa

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Di rientro dalla Mostra del Cinema di Venezia la libraia Laura Orsolini consiglia ai bambini un racconto di Giuseppe Festa e un’illustrato che evoca la magia delle cose belle, come il cinema e l’amicizia – Scelti per te

GIOCHI E LABORATORI

AZZATE – Si intitola Schiene pelose l’ultimo laboratorio della rassegna Segni e Sogni promossa dalla Biblioteca. Dalle 10 del mattino ragazzi dai 12 a 17 anni potranno dar vita a piccoli giornali e fanzine per tutti i gusti – Scopri di più

INARZO: Geometrie in volo all’Oasi Lipu della Palude Brabbia domenica pomeriggio con il laboratorio per costruire e far volare gli aquiloni da creare con materiale di recupero, genitori e figli insieme – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Non solo fumetti. Grandi ospiti, youtuber, streamer, gaming, cosplayer, Lego e kPop. A Malpensafiere torna Milano Comics&Games – Tutte le informazioni

SPORT

VEDANO OLONA – Tutto è pronto a Vedano Olona per la tradizionale Festa dello Sport, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre al Centro sportivo Mario Porta, in via Bixio – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio c’è “Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze del centro decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline – Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato 16 settembre dalle 10 alle 18 c’è la Festa dello sport, una giornata all’insegna dell’attività per le associazioni sportive malnatesi – Il programma

CASSANO MAGNAGO – Al Parco della Magana a Cassano Magnago arriva “Gioca lo sport”, la grande festa dedicata allo sport e al benessere – L’iniziativa

GITE ED ESCURSIONI

BUSTO ARSIZIO – Nell’ambito delle iniziative della Settimana europea della Mobilità, la Didattica museale territoriale di Busto Arsizio organizza per sabato e domenica delle escursioni in bicicletta per famiglie con figli tra i 9 e i 13 anni – Come partecipare

BARASSO – Escursioni guidate verso il cuore della terra domenica alla scoperta della Grotta Remeron, fino a 50 metri di profondità – Come partecipare

COCQUIO TREVISAGO – Sabato 16 settembre l’associazione Refugees Welcome di Varese con le Guide di Controvento Trekking organizzano un pomeriggio di cammino e dialogo presso l’orto sociale gestito dai rifugiati – Come partecipare

VARESE – Domenica 17 settembre la settima edizione del Memorial dedicato a Roberto Zanella. Sarà una camminata amatoriale con due possibilità di percorso: da 15 km oppure da 7 per i boschi – Scopri di più

VIGGIÙ – Nella giornata di domenica visite guidate gratuite all’ex Cava Giudici di Viggiù di cui si è appena concluso l’intervento di recupero – I dettagli

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Sabato mattina nelle sede di via Volta delle Mammeincerchio riparte “Papà a tappeto”, lo spazio di giochi e confronto dedicato ai genitori maschi con i loro figli – Leggi qui

AZZATE – C’è lo Sbaracco sabato mattina allo Stendipanni, il mercatino dell’usato solidale delle Mammeincerchio. A ogni acquirente un sacchetto da riempire con ciò che desidera portare a casa per un totale di 10 euro a sacchetto. L’intero ricavato sarà devoluto per il terremoto in Libia – Scopri di più

