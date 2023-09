Giallo e nero: ecco le nuove maglie dei Mastini

Giallo e nero i colori per le nuove divise dei Mastini. Le maglie ufficiali della squadra di Hockey varesina sono state presentate questa mattina (sabato 9 settembre) al Caffè Beccaria di Varese e rispecchiano i colori della società.

La maglia gialla va a sostituire “la bianca” che per anni è stata indossata durante le partite in casa, andando però a riprendere un colore già usato in passato.

Quella nera verrà indossata per le trasferte, mentre quella arancione per gli allenamenti. Colori tenui, ma compatti e solidi, così come vuole essere la prossima stagione della squadra varesina allenata dallo svedese Niklas Czarnecki, che durante la conferenza stampa non parla molto, ma sorride e sottolinea che la nuova maglia è “realy realy very nice”. Al suo fianco il giovane Dennis Perino, new entry che racconta la responsabilità del salto tra i “grandi”, ma anche la gioia di farne parte.

A prendere la parola è invece, il presidente Carlo Bino che abbracciando e ringraziando il capitano Edoardo Vanetti e Marcello Borghi sottolineata: «La cosa che mi riempie il cuore è vedere come dallo scorso anno ad oggi sulla maglia è cambiato veramente tutto. Sono entrate aziende importanti della città di Varese e vuol dire che stiamo facendo un lavoro bello e che piace. La volontà è quella di proseguire sulla strada iniziata, siamo convinti di fare ancora bene. Auguro a tutti noi, ai giocatori e a tutto lo staff una stagione ricca di emozioni perché fino a quando ci si emoziona vuol dire che stiamo andando bene».

E poi, una curiosità: «Abbiamo inserito la scritta Mastini sulla maglia perché vogliamo che chi la indossa viva la squadra sulla pelle. Secondo me noi è venuta molto bene, un valore aggiunto per i giocatori ma anche per i tifosi».

Tra gli sponsor si conferma il Centro Beccaria di Varese, come spiegato dall’ad Claudio Pucci: «La nostra azienda è vicina ai Mastini da anni, lo eravamo prima e lo siamo adesso. Il nostro impegno non è solo sulla maglia dei Mastini, abbiamo avuto dare un segnale forte a tutti gli sport sul ghiaccio e saremo presenti anche all’interno della AcinqueIceArena con il nostro logo, per la quale forniremo anche servizi medici. Questo per essere più vicini ad un impianto che si è dimostrato essere innovativo e capace di ospitare grandi eventi. Ora vedremo l’evolversi della situazione per quanto riguarda il nuovo centro federale, siamo convinti ci siano tutte le carte per realizzarlo». E conclude: «Lo scorso anno è andata bene e auguro a tutta la squadra un anno ancora così, con gli spalti pieni».

Voce quindi al capitano Vanetti che già da questa sera, con il resto della squadra, indosserà le nuove maglie nell’amichevole che li vede sfidare l’Hockey Club Fassa: «Quando c’è la rilevazione della nuova maglia è sempre una giornata bella e di grandi aspettative. E direi che quest’anno sono state centrate, avere tanti sponsor significa essere sostenuti dalla città». Poi il pensiero alla Supercoppa di Cortina: «Sarà una partita impegnativa dal punto di vista tecnico, tattico e della preparazione fisica ma arriviamo carichi per fare il meglio possibile e ce la giocheremo fino in fondo. Il pubblico che verrà a seguirci sarà un grande sostegno per noi».