Ultimo test per i Mastini, il Fassa fa le veci del Cortina

Manca ormai solo una settimana al primo impegno ufficiale della stagione per i Mastini, e che impegno: sabato 16 i gialloneri di Niklas Czarnecki contenderanno la Supercoppa ai campioni d’Italia del Cortina all’Olimpico della località ampezzana. Per prepararsi al meglio la società del presidente Carlo Bino ha allestito un’amichevole “speciale” all’Acinque Ice Arena: sabato 9 (ore 18,30) il Varese sfida il Fassa, formazione di Serie A e di ALPS.

Chiaro l’intento: i Mastini vogliono misurarsi con un’avversaria della stessa categoria del Cortina per affinare meccanismi, fisicità e velocità sul ghiaccio in previsione della Supercoppa (che si assegna in gara unica). Non solo: la partita è la riedizione della finale scudetto del 1989 quando la Kronenbourg si cucì per la seconda volta il tricolore sulle maglie grazie al netto 3-0 sui trentini.

Curiosamente, un po’ come il Varese, anche il Fassa quest’estate ha guardato alla Svezia per rinforzarsi: i Falcons hanno messo in panchina Anders Eriksen e ingaggiato il difensore Viktor Näslund (omonimo del mastino Erik) e gli attaccanti Sebastian Selin e Daniel Sylwander. I due tecnici, Czarnecki ed Eriksen si conoscono bene vista la provenienza comune.

Il Varese sarà quasi al completo: in dubbio il giovane Garber per un colpo preso in allenamento così come Pietro Borghi che ha una botta all’avambraccio. Non ci sarà ancora Massimo Cordiano ma il suo inserimento in squadra non è messo in dubbio. A differenza dei precedenti test, questa partita prevede il biglietto d’ingresso disponibile in prevendita su LiveTicket o direttamente alle casse dell’Acinque Ice Arena.