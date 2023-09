“I tre moschettieri”, teatro amatoriale in lingua inglese a Travedona Monate

Doppio spettacolo sabato 16 e domenica 17 settembre per gli attori dei Benvenuto Players

Unisciti ai giovani attori dei Benvenuto Players (ragazzi dagli 11 ai 18 anni), per un’esilarante avventura, entrando in questa amatissima storia piena di romanticismo, intrighi, tradimenti e battaglie.

Incontra il giovane e audace D’Artagnan mentre sfida i tre moschettieri a duello accanto ai contenitori per la raccolta differenziata fuori da una nota catena di supermercati.

Di fronte alle guardie del cardinale Richelieu, assetato di potere, D’Artagnan decide di unirsi ai moschettieri invece di combatterli.

La regina Anna, un’immigrata illegale dalla Spagna, vuole riprendere la collana di diamanti rubatale dal suo amante, per questo manda il suo eroe D’Artagnan oltre la Manica per recuperarla.

Riuscirà D’Artagnan a riportare la collana in tempo affinché la Regina possa indossarla al ballo reale tenuto dal marito Re Luigi, geloso e perdente nato?