La mostra dell’hobby di Lozza dedicata a “Bobo” Maroni

È stata dedicata a Roberto Maroni l’ultima edizione della mostra dell’hobby di Lozza. L’organizzatore storico, Giancarlo Ghiraldi, domenica 24 settembre ha voluto ricordare così più che l’uomo politico, il cittadino che al piccolo paese del Varesotto è sempre stato legato da affetto sincero.

La foto di “Bobo”, Roberto Maroni, scomparso a novembre del 2022, ha accolto i visitatori della mostra al Palatennistavolo di Lozza, accanto la scritta: “Per tutto quello che hai fatto, la tua luce non si spegnerà mai”. Anche Giuseppe Licata, ex sindaco di Lozza, oggi consigliere regionale di Azione, ha voluto ringraziare Ghiraldi per l’impegno profuso nell’organizzare la mostra in tutti questi anni e per l’idea di onorare così la memoria di Maroni.

A suggellare la giornata, il bello scatto del consigliere regionale Emanuele Monti: “Ciao Bobo, la tua Lozza ti saluta oggi. Grazie all’amico Giancarlo che ha deciso di dedicare la 23* edizione della mostra dell’hobby a Roberto Maroni. Tanti ricordi, tanta emozione”