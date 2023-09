Per MusiCuvia una giornata “Pianofortissimo”

Sette pianisti, giovani e mezzo giovani, italiani e stranieri, da solo e in duo per sostenere la Scuola d’Infanzia di Cuvio

Pronti? Via! Sette pianisti, giovani e mezzo giovani, italiani e stranieri, da solo e in duo. Facciamo il pieno di musica, da Scarlatti al Jazz, dalle 12.00 alle 18.30, con pausa per rifocillarci, per sostenere la Scuola d’Infanzia di Cuvio e per incontrare i organizzatori e artisti di MusiCuvia.

12.00 L’assaggio Jazzistico con la jazzista britannica Holly Roberts (in caso di maltempo, nel Teatro)

13.00 il Pranzo Filantropico (in caso di maltempo, al Circolo) Prenotazione Pranzo 20€, 333 400 7156.

15.00 La Vara Maratona con pianisti Sebastiano Benzing, Adalberto Maria Riva, Fabio de Bertoli, il duo Bonardi-Zullo e Davide Macaluso