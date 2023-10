Hanlan d’assalto, Cauley-Stein da dimenticare

SHAHID 6,5 – Atteso al varco dopo la partitaccia con Pistoia, offre per lo meno una prova coraggiosa. Preciso al tiro, rianima la squadra in attacco, prova a immolarsi in difesa nonostante finisca spesso con il dover contrastare i buldozzer di Banchi a cui rende 30 centimetri e decine di chili. Non porta mai palla, praticamente, e quindi le mancanze in regia restano ma in una serata del genere prendiamo quanto di buono riesce a offrire.

CAULEY-STEIN 4,5 (IL PEGGIORE) – I 10 rimbalzi gli salvano parzialmente (molto parzialmente) una pagella che per il resto è da ultimo della classe. Segna 6 punti perché è proprio impossibile sbagliare anche quei tiri, ma si presenta al ferro con la timidezza di un primino al ballo di fine anno. E viene respinto con perdite a ogni tentativo di appoggino, quando dovrebbe appendersi al ferro e non tornare più a terra. In difesa si perde nella terra di mezzo, indeciso se uscire sui piccoli o restare a guardia del canestro, sempre però in punta di piedi. Aggressività zero. Risultato zero.

ULANEO 6 – In qualche modo, puntella di più l’area rispetto al ben più celebre compagno di reparto. Non fa faville, intendiamoci, però almeno riempie gli spazi e si butta senza timori. Non a caso: Ulaneo falli subiti due, Cauley-Stein zero.

WOLDETENSAE 5 – Finisce subito in campo per i fallo di McDermott, poi però viene sottoutilizzato nella ripresa. Non che faccia le onde quando è sul parquet: collezione di canestri ammaccati al tiro (0 su 5), un paio di zingarate concluse con quattro liberi a segno, qualche tentativo di difesa terminato con l’attaccante che lo beffa passandogli alle spalle. Nemo propheta in patria.

MORETTI 6 – Sufficienza stiracchiatissima, che arriva perché per lo meno resta con costanza nella partita sia quando fa le cose bene (come nel terzo periodo) sia quando invece non trova il canestro, invischiato in una difesa virtussina che gli spende addosso Pajola e che si chiude dopo aver finto di lasciargli un varco. Comunque sia, una certezza.

LIBRIZZI 5 – Otto minuti e di nuovo zero periodico sul tabellino con le due uniche eccezioni che sono voci negative (un errore, una palla persa). Animo Libro che Masnago aspetta le tue triple e le tue giocate da combattente, e magari chiedi a Bialaszewski il permesso di tirare.

VIRGINIO S. V. –

HANLAN 6,5 (IL MIGLIORE) – Con altro risultato, avrebbe voto più alto. Così no perché resta un componente importante di una squadra affondata malamente. Ci prova più di tutti, oliando per bene l’artiglieria pesante e facendo, per qualche tratto, ammattire la difesa bianconera. Il deserto circostante però è tale che le sue prodezze restano isolate come l’atomo di sodio della famosa pubblicità dell’acqua minerale.

MCDERMOTT 5,5 – Caro ragazzo, se dopo un minuto commetti un fallo non forzare una difesa rischiosa l’azione successiva. Sean infila la prima tripla e poi si siede mestamente a guardare gli altri per troppa foga. Quando rientra la partita è già scappata, lui ci mette qualche buona giocata, utile però solo per statistiche e filmati.

BROWN 5 – L’impegno non manca, gli va dato atto, perché prova a sbattersi sui due lati del campo a costo di andare a vuoto. Rispetto alla bella prova con Pistoia però non riesce a dare grandi frutti, affrettando e forzando tiri e non riuscendo davvero mai a incidere.