“Ciucci e pesci”, la nuova mostra al Museo della Ceramica Gianetti a Saronno

Apre al Museo della Ceramica “Giuseppe Gianetti” la nuova mostra, intitolata “La leggenda di ciucci & pesci“: aprirà sabato 25 novembre 2023 e chiuderà il 21 dicembre, negli spazi del museo in via F. Carcano 9 a Saronno.

I”l progetto nasce ispirandosi alla leggenda amalfitana scritta da Lucia Cuozzo: a partire da questa narrazione, 18 artisti hanno realizzato 18 tavole illustrate utilizzando tecniche diverse. Faranno parte della mostra anche le ceramiche decorate in bruno di Gianluca Tesauro, ceramista e visual designer salernitano. La peculiarità di queste ceramiche è che, abbinandole, danno vita ad una serie di animali fantastici composti da asini e pesci”.

L’idea artistica comprende inoltre un libro in tiratura limitata cucito a mano contenente le opere grafiche degli artisti.

Il progetto prevede che la Leggenda giri per l’Italia, interpretata di volta in volta nel dialetto del luogo ospitante: in occasione della prima esposizione lombarda verrà tradotta in dialetto varesino da Angelo Zilio e in seguito illustrata da 4 artisti del territorio.

La mostra, partita da Vietri sul Mare (SA), è passata per Savona in occasione del Festival della Maiolica e sarà ospitata il prossimo anno in varie regioni.

Orari:

martedì e giovedì 15.00 – 18.00

sabato 15.00 – 19.00. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Apertura straordinaria: domenica 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Artisti in mostra / Exhibited Artists

Alex Raso – Alfredo Guarracino Alboy – Daniela Giorgina Scalese – David&Golia –

Elisa d’Arienzo – Fabio Taramasco – Francesco Carbone – Gabriele MrCorto Resmini

-Gianluca Tesauro – Harsha Biswajit – Jorge Manes Rubio – Lucia Carpentieri –

Manincuore – Massimiliano De Simone Satoboy – Nicola Bergamaschi –

Piera Mautone – Pierfrancesco Solimene – Valentina Biletta – Yuluk.