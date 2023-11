Dopo i successi piemontesi, la compagnia del Crivello torna nella “sua” Uboldo con “Biscotti alle noci”

Dopo i successi ottenuti a Varano Borghi e a Novara, la Compagnia del Crivello di Uboldo torna sul palco del Teatro San Pio di Uboldo sabato 2 dicembre alle 21 con la divertente commedia dal titolo “Biscotti alle noci” di Nino Criscione.

Sul palco di Uboldo saliranno Arnaldo Moneta (Ubaldo Specchi – Agente immobiliare), Margherita Lanza (Anna Saltarelli – Funzionario delle Poste), Rino Nuccio (Dr. Antonio Sallanà – Segretario comunale aggiunto), Elisa Riva (Gioacchino – Portiere e Silvia Sallanà – Moglie di Antonio), Giovanna Sironi Frizzi (Sig.na Elisa Polentini – Inquilina dello stabile), Elena Fioraso (Pina Saltarelli – zia di Anna e Rocco Saltarelli), Fabio Poli (Rocco

Saltarelli – Marito di Anna), mentre la regia è affidata ad Antonella Imondi.

La trama dello spettacolo è: due siciliani, il dottor Sallanà e la signora Saltarelli, si rivolgono alla stessa agenzia immobiliare per trovare un appartamento in affitto a Milano dove i due si trovano per lavoro (segretario comunale lui, impiegata alle Poste lei). Per un caso fortuito si trovano a visitare lo stesso appartamento (l’unico disponibile a Milano in quel periodo) che per una regola condominiale (imposta dalla sorella dell’arciprete Polentini, una zitella sessantenne che abita al 1° piano dello stabile) non può essere abitato da “single”. Dopo lunghe insistenze l’agente immobiliare riuscirà a convincere i due ad abitare lo stesso appartamento e a fingersi marito e moglie. I due dovranno superare, e subito, le varie prove a cui verranno sottoposti. A creare scompiglio, infine, c’è la visita della signorina Polentini e di zia Pina, una zia del marito della signora Saltarelli (che questa non conosce poiché abita da sempre a

Roma), che si trova a Milano per ritirare un premio vinto ad una trasmissione televisiva. Un paio di guanti insospettisce la zia che riferirà tutto a Rocco, il marito della signora. Rocco dopo aver fatto indagare e, dopo aver messo al corrente della cosa pure la moglie del dottor Sallanà, si reca a Milano. Dopo un carosello di veloci situazioni ed equivoci, il finale metterà a posto tutto.

La Compagnia del Crivello è una realtà uboldese avviata nel 2014 al termine di un laboratorio teatrale organizzato dalla Sala della Comunità e dall’Oratorio di Uboldo. Dal mese di luglio 2017 la Compagnia del Crivello è diventata a tutti gli effetti un’associazione teatrale amatoriale per promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro, ispirando la propria attività ai valori umani e cristiani. Queste le commedie portate finora in scena: “Impara l’arte e… ricorda la parte” (2014), “I danè fan danà” (2015), “La bugia va in vacanza” (2016), “L’eredità dei Lauri” (2017), “Il padre della sposa” (2017), “Siamo diventati tutti virtuali” (2018), “Le Sorelle Trapunta” (2018) “Non chiudete la porta” (2022). La Presidenza e la Regia sono affidate a Antonella Imondi.

Biglietti € 10,00 (posto unico)

Prenotazioni su www.teatrosanpio.uboldo.info