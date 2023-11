Un pranzo benefico per un “AMOR” di ospedale

L’ospedale Carlo Ondoli di Angera ha necessità di nuove sedie a rotelle per il Pronto Soccorso, in sostituzione di quelle attuali ormai vecchie, meglio se “a gettone” come nei moderni ospedali, televisori per i reparti di degenza, al fine di rendere più accogliente l’ambiente in cui i pazienti devono trascorrere il tempo, cuscini “comodoni” per il reparto di Ortopedia.

L’associazione AMOR ha deciso di intraprendere una raccolta fondi per queste dotazioni, lasciando ad ASST dei Sette Laghi altri acquisti molto importanti quali ad esempio quello di strumenti per la sala operatoria.

I volontari invitano dunque i cittadini al pranzo di beneficienza che si terrà domenica 19 novembre a Besozzo. Qui è possibile trovare tutte le informazioni per partecipare (prenotazioni entro il 10 novembre).