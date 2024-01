Il direttore Micale conferma i manager Ugo Palaoro e Giuseppe Calicchio alla guida dell’Asst Sette Laghi

La riconferma della squadra era tra loe ipotesi più probabili. Un anno di lavoro come commissario hanno permesso a Giuseppe Micale di iniziare il suo mandato di direttore generale dell’Asst Sette Laghi mantenendo i collaboratori precedenti. Alla guida della direzione amministrativa resta Ugo Palaoro, arrivato 5 anni fa con Gianni Bonelli, mentre alla direzione socio sanitaria rimane Giuseppe Calicchio nominato nell’agosto scorso dopo le dimissioni di Ivan Mazzoleni e il breve intervallo come facente funzioni di Barbara Lamperti.

L’unica novità, dunque, è il direttore sanitario Adelina Salzillo che il DG ha “strappato” alla Rhodense per riportarla alla Sette Laghi, azienda dove la dottoressa ha svolto gran parte della sua carriera e iniziato con gli incarichi dirigenziali sotto la direzione di Callisto Bravi.

Ugo Palaoro, avvocato varesino, si è laureato nel 1985 all’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1991.

Giuseppe Calicchio, pavese con una laurea in filosofia, ha ricoperto l’incarico di Direttore generale agli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano prima di arrivare a Villa Tamagno. Nel prossimo triennio sarà proprio la sua direzione a seguire lo sviluppo del territorio con il potenziamento delle case di comunità e l’attivazione dei due ospedalieri comunità il primo a Luino, atteso per l’estate, e l’altro a Cuasso i cui lavori dovrebbero essere assegnati questo mese per un cantiere che si completerà entro il 2026.

«La mia Direzione è al completo e, com’è necessario che sia, è già pienamente operativa – commenta il Direttore Generale, Giuseppe Micale – I tempi, del resto, richiedono non semplicemente tempestività, ma il mantenimento di un margine di vantaggio sul cambiamento continuo. Potendo contare su tre collaboratori che, sia pure con esperienze diverse, hanno già conosciuto l’azienda e non hanno quindi bisogno di tempi di insediamento, posso ritenere di avere questo vantaggio e ora è nostro compito sfruttarlo al massimo. Pronto Soccorso, reclutamento personale, investimenti in tecnologie e edilizia, evoluzione del Polo Territoriale sono le principali direttrici su cui ci stiamo concentrando e speriamo di poter raggiungere già nel breve periodo i primi risultati».