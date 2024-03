Eventi per bambini nel weekend di Pasqua e Pasquetta tra Varese e provincia

Ancora piogge e qualche schiarita (QUI le previsioni meteo) nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta tra 29, 30 e 31 marzo e 1 aprile.

Per bambini e famiglie tante occasioni per picnc tra arte e natura, diverse caccia al tesoro al sapor di cioccolato, botaniche o tribali e poi giochi primaverili o adrenalinici nelle giostre dei Luna Park .

In caso di pioggia meglio verificare con gli organizzatori o sulle pagine dedicate la conferma del regolare svolgimento delle singole iniziative.

PASQUETTA

VARESE – Due giorni di Caccia al tesoro nel parco di Villa Panza per Pasqua e Pasquetta. Indizi botanici e tesori di cioccolata nel gioco di domenica 31 marzo alle ore 15.30 e lunedì 1 aprile alle ore 11.30 e alle ore 15.30 – Tutte le informazioni

INARZO – Foto smart di primavera in mattinata e poi nel pomeriggio passeggiate guidate e gara di orienteering per famiglie nel programma della Pasquetta in Oasi Lipu della Palude Brabbia – Qui tutto il programma

ANGERA – Nei pomeriggi di Pasqua e Pasquetta il Museo Archeologico di Angera accoglie le famiglie con bambini per diverse attività a tema e senza fretta – Scopri di più

MORAZZONE – Cioccocaccia di Pasquetta nelle sale senza tempo di Casa Macchi a Morazzone. Lunedì 1 aprile alle ore 15, una golosa esplorazione del bene Fai per i bambini. Per gli adulti possibilità di visite guidate – Come partecipare

CASALZUIGNO – Per tutta la giornata di lunedì di Pasquetta, il giardino monumentale di Villa Della Porta Bozzolo ospita picnic e divertenti cacce al tesoro per bambini. Possibilità di visite guidate alla villa – Qui tutti i dettagli

ANGERA – Il giardino medievale della Rocca d’Angera lunedì propone una Caccia al tesoro botanico, organizzata da Grandi Giardini Italiani – Come partecipare

UBOLDO – Per il lunedì di Pasquetta il Parco dei Mughetti propone picnic e una Caccia alle uova per bambini nell’aula didattica di Uboldo – Scopri di più

GORNATE OLONA – Lunedì 1 aprile il complesso monumentale del Monastero di Torba sarà aperto dalle ore 10 alle 18 per picnic sul grande prato e visite guidate – Leggi qui

ANGERA – Lo spazio del Kapannone dedicato ai più piccoli, ospiterà anche quest’anno letture ad alta voce che avranno come protagonisti i conigli. Appuntamento nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta con ingresso libero alle ore 16:30 – Scopri di più

FUORI PORTA – Pasqua e Pasquetta nei beni del Fai di Lombardia tra picnic e caccia al tesoro. Ecco i beni del Fondo Ambiente Italiano aperti in occasione del 31 marzo e del 1 aprile e le iniziative in programma –Leggi qui

GIOSTRE

VARESE – Alla Schirannaè tornato il Luna park con la mascotte Pasqualino e tante giostre a disposizione per il divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

TRADATE – Conta 52 giostre il tradizionale Luna Park di Tradate, aperto sino al lunedì di Pasquetta con tante novità – Scopri di più

GIOCHI

INARZO – Venerdì pomeriggio l’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini dai 9 ai 12 anni una speciale Caccia al tesoro tribale sulle tracce degli animali – Tutte le informazioni

ANGERA – Caccia al tesoro delle uova di Pasqua al Kapannone di Angera sabato pomeriggio alle ore 16:30. Ingresso libero e partecipazione gratuita – Scopri di più

VARESE – Sino al 7 aprile sotto i portici di Palazzo Estense c’è Acqua Fan, al mostra interattiva per interagire, giocare e riflettere sull’importanza dell’acqua sviluppata durante un laboratorio didattico con gli studenti di 4^ della Primaria di Morosolo – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Fino al 30 marzo i bambini possono partecipare alla Caccia all’uovo della Biblioteca e scovare le uova di cioccolato nascoste tra i libri . Per chi li trova una piccola sorpresa – La locandina

SOLBIATE ARNO – Inizia in biblioteca sabato mattina un nuovo Corso di fumetto a cura di Anna Marabelli – disegnatrice Disney – per ragazzi dai 10 ai 13 anni. Partecipazione gratuita su prenotazione – Qui tutte le info

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Nei sabato mattina di marzo la biblioteca ospita un doppio corso di scacchi gratuito: alle ore 9 per ragazzi della secondaria di primo grado e alle ore 10.30 per i bambini della primaria – Come partecipare

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

SPORT

MARNATE – Tra il 28 marzo e il 7 aprile si gioca al “Meraki” una tappa della Junior Next Gen Italia dedicata agli under 10 – Qui tutte le info

SARONNO – La domenica si pattina e si nuota ad un prezzo speciale. Dal 25 febbraio Saronno Servizi Ssd lancia una promo per nuotare e pattinare sul ghiaccio ad un prezzo più che vantaggioso, per una domenica all’insegna del divertimento – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VENEGONO INFERIORE E SUPERIORE – Sabato 30 marzo la comunità di Venegono è invitata al tradizionale Giro delle sette chiese. Una passeggiata tra amici o in famiglia, a piedi o in bici, per ammirare i luoghi ricchi di antichi affreschi delle 5 chiese più le due parrocchiali – Tutte le informazioni

INARZO – Lunedì pomeriggio l’Oasi Lipu della Palude Brabbia porpone la visita guidata alla Torretta di osservazione adatta anche ai bambini dai 9 anni in su- Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

NEOGENITORI – Che relazione c’è tra le fatiche dei genitori e il temperamento dei neonati? La ricercatrice dell’Università Bicocca Laura Zampini, residente a Vedano Olona, propone ai neogenitori con figli fino a 8 mesi la compilazione di un questionario – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO -Lo Sportello Genitori di Nuove Strade è un aiuto online gratuito alla genitorialità promosso grazie alla collaborazione tra Coop laBanda e Azienda Speciale Consortile Medio Olona – Come accedere al servizio

