Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 29, 30, 31 marzo, 1 aprile

Due giorni di Viaggio tra arte e natura all'Oasi Lipu della Palude Brabbia: il 28 e 29 marzo dalle ore 14.30 la riserva propone ai bambini dai 9 ai 12 anni laboratori in natura tra creatività, musica e preistoria. Sabato 30 marzo la comunità di Venegono è invitata al tradizionale "giro delle sette chiese". Una passeggiata insieme agli amici o alla famiglia, a piedi o in bici, per ammirare i luoghi ricchi di antichi affreschi delle 5 chiese più le due parrocchiali. Cioccocaccia di Pasquetta nelle sale senza tempo di Casa Macchi a Morazzone: lunedì 1 aprile alle ore 15, una golosa esplorazione del bene Fai per i bambini. Per gli adulti possibilità di visite guidate.

Questo fine settimana alcuni eventi potrebbero essere rinviati a causa del maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate il regolare svolgimento.

METEO

LE PREVISIONI – Weekend con ombrello e maglione, schiarite a Pasquetta. Neve in montagna, pioggia anche forte sulle Prealpi. Si salva, forse, parte della giornata di lunedì dell’Angelo. Martedì 2: soleggiato, torna il bel tempo primaverile – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

GALLARATE – Buon cibo, musica e ritmo latino: sono questi gli ingredienti della serata proposta dal locale di via Milano 177 a Gallarate, il Sueño Restaurant Disco. Tutte le informazioni

VARESE – Da Al Posto Giusto di Masnago si festeggia la Pasqua con un menù speciale: torta pasqualina servita su fonduta di asiago al pepe e salvia, insieme ad un altro must, il vitello tonnato, gnocchetti di patate con asparagi, nocciole e robiola e lasagna verde con ragù di lago e molto altro. Tutte le informazioni

VARESE – La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. La mostra è visitabile fino al 27 aprile presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese. Tutte le informazioni

VARESE – Il 29 e il 30 marzo 2024, dalle 9 alle 19.30, il centro città si trasformerà in un vero e proprio mercato a cielo aperto, illuminato dai sapori e dai colori della primavera. Tutte le informazioni

VERGIATE – La Pasqua è più golosa da Il Gelato di Marina di Vergiate. La gelateria vi invita a scoprire i suoi numerosi gusti gelato e tante altre golosità. Tutte le informazioni

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Mercato contadino a Busto Arsizio: l’edizione pasquale sarà in piazza Vittorio Emanuele. Sabato 30 marzo esposizione dei prodotti di stagione direttamente dai produttori che proporranno le bontà prodotte localmente – Tutte le informazioni

VARESE – A Palazzo Estense “Acqua Fan” per interagire, giocare e riflettere sull’importanza dell’acqua. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, è stata sviluppata durante un laboratorio didattico coinvolgente con gli studenti della classe IV della Scuola Primaria Manzoni di Morosolo. Essa fa parte del progetto educativo più ampio “Acqua siAMO noi”, ideato da Alfa – Tutte le informazioni

ANGERA – Libri, mercatini e sculture: gli eventi del weekend ad Angera. Gli appuntamenti del fine settimana dedicati alla Pasqua e tante iniziative per i più piccoli – Tutte le informazioni

INARZO – Due giorni di Viaggio tra arte e natura all’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Durante le vacanze di Pasqua, il 28 e 29 marzo dalle ore 14.30 la riserva propone ai bambini dai 9 ai 12 anni laboratori in natura tra creatività, musica e preistoria – Tutte le informazioni

CAIRATE – Tornano le conferenze di RestauriRari: a Cairate cultura e tecnologia per salvare il patrimonio artistico. Dal 29 marzo al 24 maggio cinque incontri di alto livello su diversi aspetti degli interventi di restauro di oggetti antichi e opere d’arte. Incontro validi per la formazione degli architetti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Museo Maga aperto a Pasqua e Pasquetta. In mostra fino al 7 aprile le mostre di Dadamaino, Cicacciofera, Campus e Gladys Perint Palmer – Tutte le informazioni

SPECIALE PASQUA

VENEGONO INFERIORE/V. SUPERIORE – Sabato 30 marzo la comunità di Venegono è invitata al tradizionale “giro delle sette chiese”. Una passeggiata insieme agli amici o alla famiglia, a piedi o in bici, per ammirare i luoghi ricchi di antichi affreschi delle 5 chiese più le due parrocchiali – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Cioccocaccia di Pasquetta nelle sale senza tempo di Casa Macchi a Morazzone. Lunedì 1 aprile alle ore 15, una golosa esplorazione del bene Fai per i bambini. Per gli adulti possibilità di visite guidate – Tutte le informazioni

VARESE – Due giorni di Caccia al tesoro nel parco di Villa Panza per Pasqua e Pasquetta. Indizi botanici e tesori di cioccolata nel gioco di domenica 31 marzo alle ore 15.30 e lunedì 1 aprile alle ore 11.30 e alle ore 15.30 – Tutte le informazioni

UBOLDO – Picnic e “Caccia alle uova” al parco dei Mughetti per il lunedì di Pasquetta. Per il lunedì di Pasquetta il parco dei Mughetti propone picnic e ‘‘Caccia alle uova’’ per bambini nell’aula didattica di Uboldo – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Pasquetta a Villa Della Porta Bozzolo tra picnic, caccia al tesoro e visite guidate. Il giardino monumentale del bene Fai lunedì 1 aprile ospita per tutto il giorno picnic e divertenti cacce al tesoro per bambini. Possibilità di visite guidate alla villa – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA JAZZ – Con Canova Trio ritorna il jazz sul palco di Varese Vive. Dopo un mese di stop, venerdì 29 marzo riprende la programmazione del 67 Jazz Club Varese con il trio formato da Elisa Marangon, Roberta Brighi e Massimiliano Salina – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

MILANO – Mostre e Musei aperti a Milano nel weekend di Pasqua. Dai grandi classici come la Pinacoteca di Brera fino alle grandi mostre. Cosa vedere nel capoluogo lombardo – Tutte le informazioni

SOLIDARIET À

L’APPELLO – La cena di Pasqua solidale a Busto Arsizio a rischio: “Poche donazioni, ma potete ancora aiutarci”. L’iniziativa che permette a tanti bisognosi di festeggiare rischia di naufragare a causa delle poche donazioni raccolte. Ma c’è ancora tempo per regalare qualcosa: prossimo appuntamento venerdì – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo “Stasera sono Fico”‘: serata di divertimento e solidarietà. Appuntamento il 30 marzo 2024 alle ore 17.30 presso la sala multiuso Eleonora Duse. Il ricavato andrà alla Magari Domani Onlus di Gazzada Schianno – Tutte le informazioni

BAMBINI

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dal 29 marzo al 1 aprile. Il tempo non è dei migliori e per questo tante iniziative sono state annullate. Ma non mancano le alternative: ad Angera riapre il Kapannone dei libri, il Museo del Paesaggio di Verbania è aperto a Pasquetta – Tutte le informazioni