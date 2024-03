A Besozzo “Stasera sono Fico”‘: serata di divertimento e solidarietà

Besozzo si prepara ad accogliere una serata di spettacolo e beneficenza, con l’evento “Stasera sono Fico”, in programma per il 30 marzo 2024 alle ore 17.30 presso la sala multiuso Eleonora Duse.

L’evento vedrà sul palco due artisti della scena comica italiana, Max Cavallari e Beppe Altissimi, pronti a regalare al pubblico risate e divertimento.

Ma “Stasera sono Fico” non sarà solo un momento di intrattenimento. Infatti tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza per i progetti della Magari Domani Onlus, l’associazione di Gazzada Schianno che si occupa di ragazzi e adulti con disabilità e li accompagna in un percorso di crescita per conquistare l’autonomia..

«La solidarietà si unisce al divertimento», spiega Andrea Avila, responsabile di Magari Domani . «Con ‘Stasera sono Fico’ vogliamo non solo regalare momenti di gioia al pubblico, ma anche sostenere progetti significativi e concreti».

Gli organizzatori invitano tutti coloro che vogliono partecipare a questa serata speciale a prenotare i loro biglietti contattando il numero 327 1030920.