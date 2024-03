Sciopero dei treni il 23 e il 24 marzo: ecco gli orari e le fasce protette

I sindacati CUB Trasporti, SGB e USB hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 21:00 di sabato 23 marzo alle ore 21:00 di domenica 24 marzo 2024. La protesta coinvolge il personale di bordo e di macchina di Trenitalia (con possibili disagi anche su treni regionali, Frecce e Intercity), Italo e Trenord.

Lo sciopero è stato indetto per motivi legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, all’orario di lavoro, al salario e al rispetto del Contratto collettivo nazionale. Le preoccupazioni principali riguardano la tutela della salute sul posto di lavoro e la necessità di misure adeguate per garantire un ambiente lavorativo sicuro. Si chiede anche un orario di lavoro equo e sostenibile e un aumento salariale, oltre alla salvaguardia delle condizioni economiche dei lavoratori attraverso il rispetto dei Ccnl.

Trenord

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e oppure cancellazioni.

Sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Domenica 24 marzo, essendo giorno festivo, non sono previsti treni garantiti.

In occasione della manifestazione “Stramilano 2024”, le seguenti corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno e arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 307 (Milano Cadorna partenza 05.27 – Malpensa T2 arrivo 06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna partenza 13.57 – Malpensa T2 arrivo 14.40), ogni 30 minuti;

dalla n. 310 (Malpensa T2 partenza 05.20 – Milano Cadorna arrivo 06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 partenza 13.20 – Milano Cadorna arrivo 14.04), ogni 30 minuti.

Restano invariate le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’ App.