Besozzo, al “Duse” va in scena “Quasi una serata”

Sesta data per stagione teatrale 2024 organizzata dalla amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con Intrecciteatrali. Domenica sera, 7 aprile alle 21, il Teatro Duse ospita lo spettacolo “Quasi una serata”, tre atti unici (nel terzo il pubblico sarà direttamente coinvolto) dell’autore Ethan Coen, portato in scena da “Il Giardino delle Ore”.

“Quasi una serata” è una commedia irriverente che porta a riflettere sul rapporto tra l’essere umano e il mistero dell’esistenza. Sul palco si susseguono situazioni esilaranti e surreali, dove è il divino ad essere a nostra immagine e somiglianza, e non viceversa. L’ispirazione è al teatro dell’assurdo con l’aggiunta dell’ironia tipica delle opere di Coen. Nei tre differenti atti, il pubblico viene condotto tra un purgatorio “reso umano”, quasi fosse un’ordinaria sala d’attesa, con tanto di segretaria dattilografa, per poi ritrovarsi improvvisamente in una sauna, al centro di una spy story, nella quale un agente segreto riscopre di avere una coscienza.

Dopo essere stati catapultati al centro di un dibattito tra un “Dio che giudica” e un “Dio che ama”, si chiuderà in un ristorante, all’uscita del teatro, in cui lo spettatore ha la sensazione di assistere agli attori che criticano loro stessi, che battibeccano, ma non tutto è come appare. Uno spettacolo che coinvolge il pubblico, lo fa riflettere e divertire grazie ai molti momenti comici, dati tanto dal testo quanto dalle divertenti scelte registiche.

In scena Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli (anche regista), Simone Severgnini, un gruppo di attori comaschi che prima d’ora non aveva mai lavorato insieme. Lo spettacolo è finalista del premio in-box 2023 e sta svolgendo una tournée nei teatri di tutta Italia. I Biglietti sono acquistabili direttamente in teatro la sera dello spettacolo o sul sito Liveticket. Per informazioni si possono chiamare i numeri 331/3193531 e 0332/970195-2-229 o scrivere agli indirizzi intrecciteatrali@gmail.com e biblioteca@comune.besozzo.va.it.