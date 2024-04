In consiglio comunale le tariffe 2024, la Tari a Gallarate aumenta del 2,6%

Costi (energetici e non solo) in crescita stanno rendenno più gravoso il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana in vari Comuni. E anche a Gallarate il 2024 riserva un aumento della Tari, anche se contenuto: un +2,6% rispetto allo scorso anno, a fronte di «un forte impegno dell’amministrazione per mantenere sostanzialmente stabile il livello del costo del servizio» dice l’assessore al bilancio Corrado Canziani.

Va ricordato che la Tari deve coprire completamente il costo del servizio previsto, quindi l’impegno è di solito concentrato sulla programmazione del servizio, che è poi affidato al gestore effettivo, nel caso di Gallarate ad Aemme Linea Ambiente (affidamento in house, essendo Gallarate socia).

Le scelte sono contenute nel Piano Economico Finanziario, che comprende le tariffe sulla tassa rifiuti 2024-2025, entro la data limite, appena prorogata dal governo al 30 giugno. La scadenza originaria era 30 aprile, per questo il provvedimento andrà nel consiglio comunale convocato dal presidente Marco Colombo per l’ultimo giorno di aprile.

Ma quanto costa la raccolta rifiuti e l’igiene urbana a Gallarate? Il costo del servizio sostenuto dal Comune è di 8.232.877 euro. Tra i nuovi servizi va ricordata la raccolta del verde a domicilio (che prevede compartecipazione dell’utente).

Confermate inoltre le agevolazioni:

– la disposizione che prevede la riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) di euro 40,00 per le utenze domestiche intestate a persona fisica residente in Gallarate che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile nell’anno solare precedente, nell’ambito delle risorse di cui all’art. 24-bis del vigente Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi, è attuata; la riduzione si applica a domanda dell’intestatario/a dell’utenza purché ancora unito/a in matrimonio o unione civile, contratti nel periodo di riferimento, all’atto della domanda; alla suddetta agevolazione non corrisponde una corrispondente ripartizione del mancato introito sulle altre utenze;

– la riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 50% del dovuto per i primi tre anni solari comprendenti l’anno solare di apertura dell’attività/utenza Tari e i due successivi per le utenze non domestiche di pubblico esercizio, commercio e attività artigianale (categorie 13-14-15-17-18-21-22-23-24-25-26-27), anche in caso di subentro ad attività precedentemente esistente con interruzione, non parziale, dell’apertura al pubblico o dell’attività produttiva non inferiore a 60 giorni solari;

— le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti: 10% sul dovuto complessivo – con un massimo per contribuente di € 50,00 per le utenze domestiche e di € 150,00 per le utenze non domestiche – nel caso di pagamento con addebito in conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD);

Le scadenze per il pagamento della TARI a Gallarate

 modalità di pagamento: 1 o 2 rate a scelta del contribuente e senza applicazione di interessi, maggiorazioni o penali

 scadenza prima rata: 31 luglio

 scadenza rata unica o seconda rata: 31 ottobre