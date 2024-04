La “Notte del Liceo Classico” a Gallarate, una notte aperta a tutti

Anche quest’anno la comunità dei Licei Viale dei Tigli partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico, promossa dall’omonima Rete Nazionale e giunta già alla sua X edizione.

Appuntamento venerdì 19 aprile 2024, dalle ore 18:00 alle ore 23:30, in contemporanea con quasi 350 licei classici.

Come nelle passate edizioni, i Licei di Viale dei Tigli apriranno le loro porte alla cittadinanza nella forma di Open Day, offerto in particolare agli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio: gli allievi del Liceo Classico, coadiuvati da quelli degli altri indirizzi, si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi, per mostrare così il valore formativo della cultura classica (nelle foto: alcuni momenti di precedenti edizioni).

Durante le ore delle Notte nei locali dell’Istituto si potrà assistere a recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, convegni e attività laboratoriali.

L’ospite speciale di questa edizione sarà Franco Ferrari, professore ordinario di Storia della filosofia antica all’Università di Pavia, che terrà una lezione dal titolo “Metamorfosi e metempsicosi nel pensiero antico”.

L’evento è stato preceduto dalla prima edizione dei Latinalia, una serie di competizioni e attività dedicate alla promozione della lingua latina come patrimonio linguistico e culturale fondamentale.

L’iniziativa si è svolta l’11 aprile in occasione della Giornata mondiale della Lingua latina promossa dall’Unesco. Ad essa hanno partecipato tutte le classi del Liceo, appartenenti a tutti gli indirizzi di studio. Nella serata di venerdì si svolgeranno le premiazioni del concorso “Nebula Texta”, tenutosi durante i Latinalia.

Nei luoghi di maggior visibilità dell’Istituto verranno disposte installazioni con parole italiane dotate di QRcode: scansionando i codici, si potranno scoprire curiosità sull’etimologia e il significato di termini ispirati al valore universale dell’humanitas.

Anche quest’anno è stato confermato il partenariato che RAI Cultura ha voluto siglare con il Coordinamento Nazionale della Notte. Tale accordo permetterà una sponsorizzazione dell’evento a livello nazionale.

I Licei di Viale dei Tigli ringraziano inoltre l’associazione “Amici dei Licei” per la collaborazione.