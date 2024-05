Seconda vittoria per Bellucci alle qualificazioni del Roland Garros

Seconda vittoria per Mattia Bellucci nelle qualificazioni per entrare nel tabellone principale dell’Open di Francia, il Roland Garros.

Dopo aver sconfitto in rimonta (3-6, 6-1, 6-1) il francese Matteo Martineau nel primo incontro, il 22enne tennista di Castellanza ha vinto anche il secondo turno del torneo di qualificazione contro il sudafricano Lloyd Harris. Bellucci ha conquistato con un netto 6-1 il primo set, iniziando però male il secondo. La tenacia del mancino castellanzese è però uscita riuscendo a recuperare i break di svantaggio e – dopo la sosta per maltempo – è riuscito a conquistare il pass per il turno successivo al tie-break, vinto 11-9.

Ancora da definire chi sarà l’avversario di Bellucci al terzo e decisivo turno per entrare nel tabellone principale dell’Open francese.