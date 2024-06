Riparte da Besano “Interpretando Suoni e Luoghi”

Riparte domenica 23 giugno alle ore 16.30 a Besano, nella cornice dello spettacolare panorama della terrazza in località Rio Ponticelli l’edizione 2024 di “Interpretando Suoni e Luoghi” rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello. Si inizia camminando con ritrovo alle ore 15.30 presso Casa degli Alpini, via Papa Giovanni XXIII a Besano, accompagnati da Controvento trekking, per raggiungere dopo 3 km il parco affacciato sul lago Ceresio dove si esibirà il Quartetto Trouillet con Paola Dusio al flauto, Antonello Molteni al violino, Patrizia De Santis alla viola ed Elisabetta Soresina al violoncello con musiche di Viotti, Mozart e Cimarosa. In cason di pioggia il concerto si svolgerà presso l’area feste di via Verdi 6.

Il programma anche quest’anno si presenta molto ricco e variegato è composto da 15 concerti, con la direzione artistica di Chiara Nicora e il supporto organizzativo del’Associazione Cameristica di Varese e dell’Associazione Musica&Muse, in stretta sinergia con tutti i Comuni ospitanti.

Il percorso musicale si snoda ta diversi filoni:

l’immersione nella natura, con concerti abbinati a camminate, per conoscere meglio la natura e i dintorni. Le escursioni, adatte a tutti, porteranno il pubblico in luoghi dal forte impatto paesaggistico: dopo la terrazza a Besano, il Forte Vittorio Emanuele Vallalta di Mesenzana, con visita alla Cannoniera e alle fortificazioni della Frontiera Nord raggiungibile con passeggiata da Duno verso il san Martino con la musica popolare dei nostri nonni. Ai Mulini di Piero si arriverà con passeggiata etnografico-naturalistica a cura della Comunità Montana Valli del Verbano.

Le ville storiche gioiello delle nostre valli accoglieranno gli spettatori e i musicisti in portici, saloni e giardini: Villa Borromeo a Viggiù, Villa Cicogna a Bisuschio e la novità di Villa Castellini a cerro di Laveno affacciata sul lago.

I luoghi della spiritualità, con il percorso in badie e piccole chiese da riscoprire nascoste tra le colline che toccherà la Badia di Ganna, la chiesa affrescata di s. Antonio a Viconago e la chiesa parrocchiale di Cadero, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, con un mosaico musicale per le vie del paese e visita al Micro Museo della Gioconda in collaborazione con l’Associazione Taxus. Una visita guidata agli scavi archeologici a cura degli Amici di S. Biagio precederà il concerto nella Chiesa di S. Biagio a Cittiglio.

La valorizzazione dei centri storici dei piccoli comuni il percorso che ospiterà nella Piazza della Chiesa a Masciago Primo le 4 stagioni di Vivaldi in versione pocket, nel vecchio lavatoio ristrutturato a Cunardo musica oltre i confini, dall’opera alla musica popolar.

I teatri “bomboniere” di Cuasso al Monte e Montegrino, che ospiterà l’orchestra della Cameristica di Varese, completano con Palazzo Verbania la ricca e variegata scelta offerta al pubblico gratuitamente grazie all’impegno delle Comunità Montane, dei comuni ospitati e delle associazioni che concorrono da anni alla riuscita e alla crescita di una rassegna sempre più amata e seguita dal pubblico, grazie alla presenza di musicisti professionisti provenienti da tutta Europa che portano musica di grande qualità nei nostri luoghi lontani dai percorsi abituali. Alcuni dei concerti saranno aperti da allievi delle Scuole di musica del territorio, per poter offrire a giovani musicisti l’opportunità di condividere il palcoscenico con artisti affermati.

Simone Castoldi, presidente di Comunità Montana Valli del Verbano: “Ringrazio i Comuni delle Valli del Verbano che ospiteranno gli eventi musicali e tutto il personale del nostro Ente per la loro realizzazione. Un ringraziamento doveroso va anche alle amministrazioni della vicina Comunità Montana del Piambello, e allo stesso Ente, per il supporto costante a questa iniziativa di spessore culturale”.

Paolo Sartorio Presidente Comunità Montana del Piambello “La felice intuizione che ha dato luogo a questa formula che interpreta i luoghi attraverso la musica ha creato un circolo virtuoso, stimolando le amministrazioni comunali ad una “gara” per riscoprire, valorizzare e creare luoghi che possano ospitare eventi di questa rassegna, quindi sia direttamente che indirettamente “Interpretando Suoni e Luoghi” sta contribuendo sensibilmente alla crescita dell’attrattività di tutto il nostro territorio”.

Marco Fazio, assessore alla cultura di Comunità Montana Valli del Verbano: “Anche in questo 2024 offriremo un calendario artistico degno di nota e dedicato ad un pubblico attento ed esigente. La qualità artistico e culturale della manifestazione, se possibile, questa stagione è addirittura aumentato. Giunti alla diciassettesima edizione di ‘Interpretando Suoni e Luoghi’ possiamo dire che è un formato che oggi dimostra tutta la sua validità e successo. Quale miglior cornice il verde delle nostre valli per un ricco repertorio di musica classica di fama internazionale? Ci tengo a ringraziare l’associazione Cameristica di Varese e l’associazione Musica & Muse e soprattutto la professoressa Chiara Nicora, direttrice artistica, per il sostegno e l’impegno profuso nell’organizzare questa rassegna musicale”.

Fabio Zagari assessore alla cultura Comunità Montana del Piambello “La rassegna “Interpretando suoni e luoghi” rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità. Grazie a questa stagione avremo il privilegio di scoprire i tanti luoghi del territorio e di partecipare ad eventi che celebrano la nostra eredità culturale. Sosteniamo e partecipiamo attivamente a questa iniziativa rendendo la musica accessibile a tutti e promuovendo il nostro patrimonio culturale unico. Insieme, possiamo fare la differenza e creare una comunità più ricca e vibrante.”,

I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito

Info : suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi

Per prenotazione e informazioni sul percorso trekking a Besano 23 giugno: Paolo Fumagalli 349.6490856 paolo@controventotrekking.it

PROGRAMMA

Domenica 23 Giugno · ore 16:30**

Besano · Parco Rio Ponticelli

(in caso di maltempo Area Feste)

Quartetto Trouillet

Paola Dusio flauto

Antonello Molteni violino

Patrizia De Santis viola

Elisabetta Soresina violoncello

Musiche di Viotti, Mozart, Cimarosa

Camminata a cura di Controvento trekking ritrovo ore 15.30 presso Casa degli Alpini, via Papa Giovanni XXIII

Venerdì 28 Giugno · ore 21:00*

Viggiù · Villa Borromeo, via Roma

Anna Tyssayeva pianoforte

Micael Gerwhin violino

Musiche di Schubert

Martedì 9 Luglio · ore 21:00

Cunardo · Vecchio Lavatoio, via Leopardi, 4

Duo Elisir – Musica oltre i confini

Matteo Salerno flauto

Andrea Candeli chitarra

Dall’opera alla musica popolare

Venerdì 12 Luglio · ore 21:00

Masciago Primo · Piazza della Chiesa

Vivaldi 4 stagioni versione pocket

Barbara Kruger violino

Claudio Giacomazzi violoncello

Chiara Nicora clavicembalo

Musiche di Vivaldi

Domenica 14 Luglio · ore 16:30

Mesenzana · Forte Vittorio Emanuele

Vallalta

Sp 45 dir. 2 da Cuveglio al S. Martino

(in caso di maltempo Chiesa di Duno)

La musica dei nostri nonni

Quintetto di ottoni Mousikè

Passeggiata, visita alla Cannoniera e alle Fortificazioni della Frontiera Nord. Parcheggio curva della Vallalta, poi 10 minuti a piedi.

Venerdì 26 Luglio · ore 21:00*

Bisuschio · Villa Cicogna

B.A.M.A.S. Contemporary Tango Quintet

Flaviano Braga bandoneon

Tommaso Angelini violino

Alessio Menegolli contrabbasso

Maurizio Aliffi chitarra

Elena Strati pianoforte

Musiche di Piazzolla, Gardel, Pugliese, Gallo

Con la partecipazione di Alice Rossi e Mariangela Giordano, arpe studentesse della Masterclass “la musica come la come la sento io – il suono delle emozioni”.

Venerdì 2 Agosto · ore 21:00

Montegrino Valtravaglia · Teatro

via Vittorio Veneto

Orchestra Cameristica di Varese

Fabio Bagatin direttore

Musiche di Holst, Puccini, Reinecke

Domenica 4 Agosto · ore 18:00

Maccagno con Pino e Veddasca · Cadero

chiesa parrocchiale di S. Silvestro

Mosaico musicale per le vie del paese e visita al Micro Museo della Gioconda

in collaborazione con Ass. Taxus

Quartetto Devienne

Cristina Morell violino Helena Sachez viola

Ludovico Colombo violoncello

Michele Colombo fagotto

Musiche Vegel, Devienne

Sabato 10 Agosto · ore 16:30

Curiglia con Monteviasco · Mulini di Piero

(in caso di maltempo chiesa di Curiglia)

Simone Libralon viola

Musiche nella Natura

Passeggiata etnografico-naturalistica a cura della Comunità Montana Valli del Verbano, ritrovo ore 15.30, parcheggio funivia Monteviasco in località Ponte di Piero

Domenica 25 Agosto · ore 21:00

Cadegliano Viconago · chiesa di S. Antonio

via della Madonna 4

Flavio Maddonni violino

Antonino Maddonni chitarra

Musiche di Paganini, Molino

Venerdì 30 Agosto · ore 21:00*

Cuasso al Monte · Teatro Nuovo – via Roma 8

Trio Itinera Mundi

Laura Lanzetti pianoforte

Arianna Menesini violoncello

Gianluca Campi fisarmonica

Musiche di Vivaldi, Piazzolla

Domenica 8 Settembre · ore 16:30*

Valganna · Badia di S. Gemolo – via Perego

In collaborazione degli Amici della Badia di San Gemolo

Kaleidoscopio ensemble

Christian Nese flauto, ottavino

Massimiliano Nese trombone

Francesco Ricci pianoforte

Musiche di Weber, Briccialdi, Tortora

Domenica 15 Settembre · ore 17,30

Cittiglio · Chiesa di S. Biagio

Trio Estampas

Gianni Cesarotto, Julia Nagy, Carla Tessari chitarre

Musiche di Villa Lobos, Gonzaga, Ponce

Visita guidata agli scavi archeologici a cura degli Amici di S. Biagio, servizio navetta dalla stazione.

Venerdì 20 Settembre · ore 21:00*

Luino · Palazzo Verbania

Floraleda Sacchi arpa

Silvia Di Falco soprano

Musiche di Bellini, Verdi, Puccini

Domenica 22 Settembre · ore 18:00

Cerro di Laveno Mombello · Villa Castellini

via Castellini

I fiati di Milano

Raffaele Bertolini clarinetto

Fausto Polloni fagotto

Giuseppe Lo Preiato oboe

Musiche di Mozart, Bach, Beethoven