Karaoke e baby dance nell’arena di via Salgari a Busto Arsizio con Duomania Eventi

Nell’ambito di BA Estate, il calendario degli eventi estivi promossi e coordinati dall’Amministrazione comunale, sabato 20 luglio l’arena compresa tra via Salgari e via Rodari ospiterà una serata musicale a cura di Duomania Eventi. Si tratta dell’evento già previsto per la fine di giugno, rinviato a causa del maltempo.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per valorizzare gli spazi di aggregazione che si trovano nei quartieri e nello stesso tempo per avvicinare la cultura, in particolare gli eventi più coinvolgenti, alle comunità dei quartieri – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. La serata sarà dedicata interamente alla musica e al ballo; un’occasione di divertimento e di incontro sotto le stelle per il pubblico di tutte le età”.

Si parte alle ore 20.30 con la BABY DANCE animata da Laura, che proporrà ai bambini semplici coreografie sulle note delle canzoni più popolari tra i più piccoli.

Dalle ore 21.15 microfoni aperti a tutti per il karaoke, condotto da Duomania di Raffaella Corradini e Giòmusic; chi desidera cantare potrà rivolgersi al personale dedicato e garantirsi uno spazio di esibizione durante la serata.