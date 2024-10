Der Zeitgeist: live performance, visual art, djset e teatro nell’ex Copertificio Sonnino di Besozzo

Nell’ambito della rassegna “D’Autunno a Besozzo, Arte e Cultura ottobre-novembre 2024” quest’anno sono in programma una serie di eventi autunnali organizzati dall’amministrazione comunale. Sabato 12 ottobre dalle 17 a mezzanotte nell’affascinante cornice post-industriale dell’Ex Copertificio Sonnino in via De Bernardi a Besozzo, un luogo simbolo di trasformazione che riflette perfettamente lo spirito contemporaneo: “Der Zeitgeist: live performance, visual art, djset e teatro”.

“Zeitgeist” che in tedesco significa “spirito del tempo”, è il nome dell’evento organizzato dall’inedito collettivo di artisti – italiani ed internazionali – che fonde diverse discipline creative in una mixité senza precedenti. Zeitgeist esplora nuovi linguaggi artistici attraverso performance dal vivo, musica elettronica, visual art potenziata dall’intelligenza artificiale e teatro sperimentale.

Questa esperienza immersiva intreccia espressioni artistiche eterogenee, creando un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e avanguardia. Il pubblico verrà condotto in un viaggio multisensoriale che spazia dalla musica dal vivo alla danza aerea su corde, fino ad arrivare a spettacoli teatrali e dj set che risuoneranno tra le pareti industriali di questo spazio rigenerato.

Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento unico, dove il passato industriale si intreccia con l’arte contemporanea, dando vita a un’esperienza che incarna lo spirito del nostro tempo.

Programma artistico:

• Live Music: @gingerbendermusic, @tommasorolando, @dromosofista_official

• Audio/Visual Live Set: @villa.nicola

• Performance su corde aeree (Move-into): @francesca___alberti, @superpo.tere, @super.trafra

• Teatro sperimentale: @clap.zone

• DJ Set: @jana_falcon (Berlin), @subvision_photolabs (Varese), @francesco_ceuki_vittori (Novara)

Evento a ingresso gratuito – Per info: sub@subvisions.de tel. 349/1840600

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zeitgeist-1017223802777