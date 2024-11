A Villa Della Porta Bozzolo tornano “Le Giornate delle Camelie”

Dopo il successo dell’edizione primaverile, sabato 16 e domenica 17 novembre 2024 torna in veste autunnale “Le Giornate delle Camelie”, l’apprezzato evento dedicato a queste piante di rara bellezza e raffinatezza, originarie dell’Asia, che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) con la preziosa collaborazione della Società Italiana della Camelia e dell’International Camellia Society.

Dalle ore 10 alle 17, presso il monumentale giardino all’italiana del Bene, i visitatori potranno trovare in vendita una selezione di piante di camelia con fioritura tardo-autunnale e invernale, provenienti da aziende florovivaistiche e vivai specializzati nella coltivazione di questi arbusti sempreverdi caratterizzati da fiori delicati, con colori che variano dal bianco al rosso, passando per tutte le gradazioni di rosa.

Nelle sale della settecentesche “villa di delizia” del FAI il pubblico avrà invece l’occasione di ammirare – grazie a una speciale mostra del fiore reciso – oltre 50 varietà provenienti da floricolture del Lago Maggiore, delle province di Verbania e Varese, classificate secondo specie e nomenclatura.

Nei due giorni di manifestazione esperti conoscitori di camelie saranno a disposizione per consulenze in merito alle piante da acquistare e consigli per la loro cura e verrà proposto un ricco programma di eventi collaterali, dai laboratori per adulti e bambini alle visite guidate alla Villa, dagli incontri di approfondimento sulla coltivazione delle camelie ai workshop di fotografia botanica e tanto altro.

Sia sabato che domenica, per tutto il giorno, sarà anche possibile degustare tè realizzati con Camellia Sinensis, meglio conosciuta come pianta del tè, con speciali momenti dedicati alla cerimonia del tè. Inoltre, presso il giardino segreto della Villa, sarà possibile gustare, su prenotazione, un pranzo dai sapori di stagione preparato grazie alla Pro Loco Casalzuigno (da pagare in loco).

Questo il programma della manifestazione (dettagli su https://fondoambiente.it/il-fai/beni/camelie/programma/ )

Entrambi i giorni:

– Dalle ore 10 alle 17: Evento e mostra del fiore reciso.

– Ore 11, 12, 14.30 e 15.30: Visite guidate a Villa Della Porta Bozzolo, della durata di un’ora, a cura di Archeologistics e del personale FAI.

– Ore 16: Laboratorio di fotografia botanica, condotto dal fotografo Marco Beck Peccoz. Il laboratorio, della durata di un’ora, darà la possibilità di approfondire un’insolita prospettiva nel trattamento delle immagini dei fiori. L’esperto illustrerà una tecnica studiata appositamente per esaltare la bellezza floreale e, allo stesso tempo, consentirne un approfondito studio scientifico. Prenotazione obbligatoria, da effettuare sul sito.

– Tutto il giorno: Degustazione di Amaro Rubino, liquore biologico con miele locale ed erbe delle Prealpi varesine, a cura di Matteo Rubino.

– Tutto il giorno: Degustazione di prodotti FAI e del territorio – dalle marmellate agli agrumi del Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, al Dolce Varese in vasocottura, specialità della pasticceria Binati di Cuveglio – a cura del personale FAI.

– Tutto il giorno: Degustazioni di tè, a cura di Te e Tao.

Sabato 16 novembre:

– Ore 11.15: Visita guidata al giardino di Villa Della Porta Bozzolo, della durata di un’ora, a cura dell’esperto Marco Foghinazzi che racconterà delle terrazze scolpite, delle aiuole, del panoramico belvedere e delle tante essenze botaniche che lo rendono uno dei giardini più belli della Lombardia.

– Ore 14: Incontro “Camelia coltivazione e cura”, a cura di Paolo Zacchera, grande esperto di camelie e proprietario del Vivaio La Compagnia del Lago, che terrà una conversazione sui metodi di coltivazione e trattamento delle Camelie Sasanqua.

– Ore 14.30: Visita guidata al Vivaio Floricoltura Lago Maggiore, specializzato in camelie, azalee e rododendri. Per partecipare alla visita – della durata di un’ora e a cura di Michele Gallone – è necessaria la prenotazione, da effettuare sul sito. Ritrovo presso il vivaio, in via Belvedere s.n. a Cerro di Laveno Mombello.

Domenica 17 novembre:

– Ore 11.30: Laboratorio in Natura per adulti a cura di Irene Guida, della durata di un’ora, dedicato alla preparazione di una “riserva di cibo” per aiutare gli uccelli nel periodo più freddo, in cui difficilmente riescono a trovare in natura tutto ciò di cui hanno bisogno.

– Ore 14: Incontro “Storie d’amore per la camelia”, a cura della Società Italiana della Camelia. Un interessante dialogo, moderato da Andrea Corneo, Presidente della Società Italiana della Camelia, e da Luigi Marzotto Caotorta, socio della Società, durante la quale si ascolteranno le storie di persone appassionate di camelie e dei motivi per cui lo sono diventate.

– Ore 14.30 e 15.30: Laboratorio in Natura per bambini (età consigliata dai 6 agli 11 anni) a cura di Irene Guida. Un’attività dedicata ai più piccoli, della durata di un’ora, per stimolare le loro capacità creative, di osservazione e tattili volte alla preparazione di una “riserva di cibo” per aiutare gli uccelli nel periodo più freddo, in cui difficilmente riescono a trovare in natura tutto ciò di cui hanno bisogno.

– Ore 15: Visita guidata al giardino di Villa Della Porta Bozzolo, della durata di un’ora, a cura dell’esperto Marco Foghinazzi che racconterà delle terrazze scolpite, delle aiuole, del panoramico belvedere e delle tante essenze botaniche che lo rendono uno dei giardini più belli della Lombardia. Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto.

In collaborazione con la Società Italiana della Camelia e l’International Camellia Society. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Biglietti di ingresso:

Visita libera a Villa e Parco: Intero € 12; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 8; Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Casalzuigno e Convenzioni € 3; Ridotto 0-5 anni e Persone con disabilità gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 33. Visita guidata a Villa e Parco: Intero € 15; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 11; Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Casalzuigno e Convenzioni € 6; Persone con disabilità € 3; Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 42. Visita libera a Villa e Parco + laboratorio fotografico: Intero € 22; Iscritti FAI € 13. Visita libera a Villa e Parco + visita guidata al Vivaio Floricoltura Lago Maggiore: Intero € 20; Iscritti FAI € 15.

Visita libera a Villa e Parco + laboratorio bambini: Bambino € 15; Bambino Iscritto FAI € 10; Adulto accompagnatore € 15; Adulto accompagnatore Iscritto FAI € 10.

Ristorazione:

In entrambe le giornate sarà possibile gustare, presso il giardino segreto della Villa, un pranzo dai sapori di stagione preparato grazie alla Pro Loco Casalzuigno (da pagare in loco). Questi i menù proposti:

– “Menù Risotto” con risotto alla zucca, frittella contadina di mela, acqua e caffè al costo di € 12;

– “Menù Polenta” con polenta e spezzatino con funghi, frittella contadina di mela, acqua e caffè al costo di € 17.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 13 novembre telefonando al numero 0332/624136 oppure inviando una email all’indirizzo faibozzolo@fondoambiente.it.

Per ulteriori informazioni:

Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5 – Casalzuigno (VA): tel. 0332/624136;

faibozzolo@fondoambiente.it.

www.villabozzolo.it ; www.fondoambiente.it