Che fare con i bambini nel weekend del 15, 16 e 17 novembre a Varese e nel Varesotto

Tempo sereno in questo weekend di novembre che, nalla scia di San Martino, propone ai bambini passeggiate in natura al calar della sera, illuminate solo da storie e lanterne. Non mancano feste di piazza e iniziative dedicate ai diritti dell’infanzia , giochi, spettacoli e speciali laboratori di riuso creativo a Luvinate in occasione della Serr, la settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Sono anche gli ultimi giorni par partecipare a #ioleggoperché, la maratona solidale nata per arricchire le biblioteche scolastiche d’Italia. In provincai di Varese all’iniziativa hanno aderito di quasi 500 scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle secondarie e 51 librerie.

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – Giochi per tutti sabato pomeriggio al Castello di Monteruzzo in occasione della “Giornata per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. In programma anche incontri, laboratori creativi, danze e tanto divertimento – Il programma

LUVINATE – Sos Rifiuti, la Fiera del riuso e del riciclo al parco del sorriso di Luvinate. I bambini della primaria Pedotti hanno predisposto 6 aree creative gratuite per l’evento di sabato 16 novembre ore 9-12 in occasione della SERR – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – In occasione della nuova edizione della Gorlonga, domenica mattina per bambini e famiglie c’è la “Color Ele Run”, una speciale camminata immersi nei colori con cui colorare se stessi e il mondo, in una nuvola arcobaleno in ricordo di Elena Giudici – Come partecipare

INARZO – Domenica 17 novembre le bancarelle della Festa del Cioccolato tornano a colorare le vie del centro storico. tante “leccornie e ghiottonerie”, altre bancarelle saranno di hobbisti o dedicate al tema del Natale con i nostri affezionati espositori – Tutte le informazioni

LUINO – Anche l’Alto Verbano fra le tappe della terza edizione della marcia mondiale per la Pace e la Nonviolenza. Tre giorni di eventi tra Luino, Germignaga e Porto Valtravaglia, con incontri, cerimonie e testimonianze per promuovere la nonviolenza e il disarmo nucleare – Tutto il programma

TRADATE – L’estate di San Martino apre le porte alla stagione invernale e il Parco Pineta rende omaggio alla ricorrenza riaprendo la Locanda degli animali per costruie insieme ai bambini mangiatoie per uccelli nella nuova domenica 10 novembre di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario di Tradate – Il programma

SCUOLE – Domenica riparte #ioleggoperché: fino al 17 novmebre ogni cittadino può donare un libro alle biblioteche di quasi 500 scuole di Varese e provincia che hanno aderito semplicemente recandosi in una delle 51 librerie della provincia di Varese partner dell’iniziativa – Come partecipare

ESCURSIONI

VARESE – Lanterne erranti al mercatino della Rasa. Con gli Amici di Bregazzana una camminata per raggiungere il conosciutissimo e rinomato mercatino di Natale del 16 novembre – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BINAGO – “Pinocchio – Il Musical” al CineTeatro di Binago: un’avventura emozionante per tutta la famiglia. Venerdì 16 novembre alle 21:00 e sabato 17 novembre alle 15:30. Presentato dalla Compagnia Teatrale Inemesi, Pinocchio – Il Musical promette di affascinare e divertire il pubblico di ogni età – Tutte le informazioni

VAARESE – Domenica, in occasione della Giornata del cinema europeo, Cinemakids propone a bambini e famiglie due film e uno sconto speciale: al mattino alle ore 10 Rosa e il Troll di Pietra, originale animazione danese che è un’avventura fiabesca, piena di magia. E poi nel pomeriggio Le Avventure di Jim Bottone, tratto da un noto romanzo di Michael Ende – L’iniziativa

JERAGO CON ORAGO – SAMARATE – LUINO – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Sogni di seta nell’ultimo romanzo di Lodovica Cima per i ragazzi e un illustrato di puro amore per mamme e bambini sono i consigli di questa settimana della libraia Laura Orsolini – Leggi qui le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Agricola Home & Garden apre le porte alla magia natalizia con un’esperienza a dir poco immersiva tra decorazioni, laboratori creativi e dolci momenti per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “All day role play”: a Cassano Magnago un giorno dedicato ai giochi di ruolo. È proposto dall’associazione VilLab, i giovani di Villa Oliva, insieme con Ruolatori Seriali – Il programma

MAMMA E PAPÀ

TRADATE – Sabato 16 novembre è in programma un corso della Croce Rossa sulle manovre salvavita pediatriche presso la sede di Via del Carso 29 – Come partecipare

OPEN DAY SCUOLE – Fine settimana di open day per le famiglie che devono scegliere la scuola che i figli frequenteranno il prossimo anno. A Gurone c’è l’open day della scuola materna Frascoli, a Luino quello della primaria – Scopri qui gli open day in programma

BUSTO ARSIZIO – Dal 15 al 22 novembre le farmacie di Agesp aderiscono a “In farmacia per i bambini”: raccolgono farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria e sensibilizzano i cittadini sui diritti dei bambini – L’iniziativa

BESOZZO – La Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà a partire da sabato 9 novembre per portare concreta solidarietà nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche – L’evento