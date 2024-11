Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 15,16,17 novembre

Cena d’Autunno all’oratorio di Caronno Varesino. Appuntamento per sabato 16 novembre all’oratorio San Giovanin Bosco. A seguire una grande tombolata con ricchi premi di stagione. A Villa Della Porta Bozzolo tornano “Le Giornate delle Camelie”. Un fine settimana dove si potrà ammirare una selezione di piante di camelia con fioritura tardo-autunnale e invernali e partecipare a diverse iniziative ed eventi. Gran finale con big band per “Eventi in Jazz” a Castellanza. Per l’ultimo appuntamento della stagione si esibiranno la big band del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il sassofonista piemontese Emanuele Cisi. “Incontri d’autunno” in biblioteca a Gemonio: tra gli ospiti Renato Pozzetto. Il popolare attore, molto legato al paese della Valcuvia, interverrà sabato 16. Il ciclo di tre incontri celebra i 50 anni della biblioteca comunale. La nuova Amca Varese si mette alla prova nel “Memorial Nestore Crespi”. Sabato 16 al PalaCusInsubria i biancorossi ospitano Parma (ore 16) nel test precampionato dedicato allo storico dirigente varesino. Paonessa out (spalla).

METEO

LE PREVISIONI – Un fine settimana per godersi ancora un po’ di sole, poi il meteo peggiora. Per questo weekend godremo ancora della lunga sequenza di giornate soleggiate che ormai dura da quasi tre settimane – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Un aiuto per la vita: la Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà. Sarà un’occasione per dimostrare la propria generosità nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Inizia la stagione invernale e natalizia e, con lei, le aperture del mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti ideali anche per i regali di natale – Tutte le informazioni

INARZO – Domenica 17 novembre le bancarelle della Festa del Cioccolato tornano a colorare le vie del centro storico. tante “leccornie e ghiottonerie”, altre bancarelle saranno di hobbisti o dedicate al tema del Natale con i nostri affezionati espositori – Tutte le informazioni

VARESE – Agricola Home & Garden apre le porte alla magia natalizia con un’esperienza a dir poco immersiva tra decorazioni, laboratori creativi e dolci momenti per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – A Legnano arriva la sagra della cucina romana: carbonara, cacio e pepe e amatriciana all you can eat. Da venerdì 15 fino a domenica 17 novembre torna alla Contrada San Domenico di Legnano la Sagra della Carbonara, Cacio & Pepe, e Amatriciana – Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VARESE – Luci e mercatini, alla Rasa di Varese si accende il Natale. Opere in vetro soffiato, ricami, abbigliamento, illustrazioni, poesia e tanto altro per la ventiquattresima edizione della tradizionale iniziativa Natalizia – Tutte le informazioni

LEGNANO – A Legnano arriva la sagra della cucina romana: carbonara, cacio e pepe e amatriciana all you can eat. Da venerdì 15 fino a domenica 17 novembre torna alla Contrada San Domenico di Legnano la Sagra della Carbonara, Cacio & Pepe, e Amatriciana – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “All day role play”: a Cassano Magnago un giorno dedicato ai giochi di ruolo. È proposto dall’associazione VilLab, i giovani di Villa Oliva, insieme con Ruolatori Seriali – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Cena d’Autunno all’oratorio di Caronno Varesino. Appuntamento per sabato 16 novembre all’oratorio San Giovanin Bosco. A seguire una grande tombolata con ricchi premi di stagione – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – “Trentino in Tavola” al Nuovo Teatro di Cuasso: una serata di sapori e tradizioni. L’evento, organizzato da Pro Loco Cuasso e ospitato in una struttura riscaldata, propone un ricco menù tipico trentino, offerto dalla macelleria “Il Mondo Agricolo” – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo tornano “Le Giornate delle Camelie”. Un fine settimana dove si potrà ammirare una selezione di piante di camelia con fioritura tardo-autunnale e invernali e partecipare a diverse iniziative ed eventi – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Torna la Gorlonga: tutti a piedi per le strade di Gorla Minore, quest’anno anche la corsa a colori per i bambini. Domenica 17 novembre torna la Gorlonga, la camminata-corsa non competitiva che richiama ogni anno per le strade e i sentieri di Gorla Minore tante persone, pronte a godersi una domenica di sport e natura. Quest’anno si terrà per i bambini anche la Color Ele Run, un momento di divertimento a colori dedicato al ricordo di Elena Giudici – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica a Busto Arsizio torna il Mercato Contadino. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente – Tutte le informazioni

LUINO – Anche l’Alto Verbano fra le tappe della terza edizione della marcia mondiale per la Pace e la Nonviolenza. Tre giorni di eventi tra Luino, Germignaga e Porto Valtravaglia, con incontri, cerimonie e testimonianze per promuovere la nonviolenza e il disarmo nucleare – Tutto il programma

TRADATE – A Tradate la Croce Rossa propone un corso sulle manovre salvavita dei bambini. Il Corso Manovre Salvavita si terrà sabato 16 novembre presso la sede di Via del Carso 29. Iscrizioni al numero WhatsApp 3460266102 o via e-mail all’indirizzo salute.tradate@crivarese.it – Tutte le informazioni

LUVINATE – Sos Rifiuti, la Fiera del riuso e del riciclo al parco del sorriso di Luvinate. I bambini della primaria Pedotti hanno predisposto 6 aree creative gratuite per l’evento di sabato 16 novembre ore 9-12 in occasione della SERR – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – A Cardano al Campo una domenica di sport e benessere per la giornata mondiale contro il diabete. L’evento è stato organizzato dall’associazione Dolce Vita e ha per titolo “ In forma per vivere bene con il diabete” – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate il ritiro spirituale d’avvento dal titolo “Cosa possiamo sperare”. Si svolgerà domenica 17 novembre presso la chiesa di S. Anna del quartiere Ceppine in via Rosmini 1. Saranno presente il gruppo Holy Dance, l’atleta con disabilità Margherita Abbatangelo e la psicoterapeuta Rossella Semplici – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Venegono Superiore ricorda le vittime della strage di Nassiriya e tutti i caduti in missione di pace. Martedì 12 novembre in Municipio un evento in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace e il 21esimo anniversario dell’attentato di Nassiriya – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTELLANZA – Gran finale con big band per “Eventi in Jazz” a Castellanza. Per l’ultimo appuntamento della stagione si esibiranno la big band del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il sassofonista piemontese Emanuele Cisi – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese il quartetto mdi ensemble: il 16 novembre l’emozione di “Different Trains” di Steve Reich. Il Festival Echi Urbani porta sul palco un capolavoro del minimalismo americano: musica e memoria si intrecciano in un racconto sull’Olocausto – Tutte le informazioni

VARESE – Serata Jazz alle Carrozze HUB di Varese con il Fabio Delvò 4tet. L’evento, patrocinato dagli Amici del Jazz Club Varese e dedicato alla memoria di Renato Bertossi, vedrà protagonista il sassofonista Fabio Delvò, accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – L’ultimo appuntamento di “Autunno Visionario” a Lonate ceppino è con i Mandolin’ Brothers. Sabato 16 novembre sul palco del Black Inside salirà gruppo storico della scena roots-rock italiana, riconosciuti da critica ed appassionati come maestri del genere “Americana” – Tutte le informazioni

VARESE – Al Salotto di viale Belforte concerto dei Litorale Est, gli eterni Peter Pan della musica targata Varese. La storica band di Riki Cellini a Varese sabato 16 novembre, dove in concerto presenterà anche l’ultimo singolo “Porco amor3” – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Il 6° Concerto di Reviviscenze Musicali? Harpe diem! Sabato 16 novembre 2024, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Chiesa di SS. Protaso e Gervaso a Galliate Lombardo – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – “Paesaggi Sonori“: a Maccagno viaggio nelle americhe con l’orchestra sinfonica di Milano. Uno degli appuntamenti di punta di tutta la stagione, torna in paese per la seconda volta, ed entra così nel vivo della sua programmazione per la stagione 2024/2025 – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto benefico a Varese per l’associazione Clinici Ehlers-Danlos Italia. Domenica 17 novembre al Teatro Santuccio il concerto dei 2Much per raccogliere fondi a favore della onlus nazionale che si occupa di una patologia rara – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Luci di Not(t)e musiche per sognare in una magica atmosfera di luci a Busto Arsizio. Primo appuntamento con BAILANDO!, un viaggio tra valzer e mazurche del repertorio popolare interpretate dalla fisarmonica di Roberto Bottini domenica 17 novembre, ore 18 a Villa Ottolini-Tosi, in via Volta 4 – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – “La musica della mia storia” a Casa Paolo di Brezzo: serata di solidarietà e musica per la LILT. Sabato 16 novembre, un concerto-spettacolo con Renato Furigo e Mauro Guarneri a sostegno della prevenzione oncologica – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Musica e Letteratura protagoniste a Sumirago. Premiazione del Concorso “Carlo Sanvitale” e presentazione del libro di Marco Chingari nella serata di venerdì 15 – Tutte le informazioni

LIBRI

GEMONIO – “Incontri d’autunno” in biblioteca a Gemonio: tra gli ospiti Renato Pozzetto. Il popolare attore, molto legato al paese della Valcuvia, interverrà sabato 16. Il ciclo di tre incontri celebra i 50 anni della biblioteca comunale – Tutte le informazioni

GALLARATE – Una giornata per i libri al Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, apre la biblioteca. Con una dotazione di 500 volumi, sarà a disposizione dei soci. La giornata inaugurale prevede anche la presentazione del nuovo giallo di Francesco De Palo, ferroviere-scrittore – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – “Oscar e la Dama in Rosa“: una serata di riflessione e sensibilità a Cuveglio. L’evento è patrocinato dal Comune di Cuveglio e offre l’opportunità di confrontarsi con temi che spesso vengono rimossi, ma che fanno parte di noi – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Casciago la presentazione de “I Cristalli di Allah” dell’ex professore del Liceo Cairoli Mauro Vallini. La presentazione è in programma sabato 16 novembre alle ore 18 a Villa Castelbarco a Casciago nel quadro del mese della cultura organizzato dall’amministrazione comunale chiamato “Casciago d’autore” – Tutte le informazioni

AZZATE – Cent’anni dell’Autolaghi, Liborio Rinaldi presenta il suo libro alla Pro Loco di Azzate. Venerdì 22 novembre alle ore 21.00, nella sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta di Azzate, sarà presentato “Inizia il futuro”. L’autore intervistato dal giornalista Paolo Pozzi – Tutte le informazioni

LUINO – Il festival letterario “Intrecci” porta a Luino Maria Rosaria Valentini e Roberto Pegorini. Due incontri per gli amanti della lettura alla Biblioteca Civica: il 17 novembre con “Cinquanta lune” di Valentini e il 30 novembre con “Lo hijab mancante” di Pegorini – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Apertura straordinaria all’Archivio di Stato di Varese per la mostra “Tracce di nobiltà, dal Medioevo ai giorni nostri” . Per l’occasione sarà visitabile anche la sala studio, dove saranno esposti alcuni dei documenti più preziosi conservati presso i depositi dell’istituto – Tutte le informazioni

VARESE – “Sacri Monti di Lombardia e Piemonte”: una mostra fotografica a Varese dedicata ai patrimoni UNESCO. L’inaugurazione è prevista per sabato 16 novembre alle 16:30 presso la Chiesa San Massimiliano Kolbe, dove i visitatori potranno ammirare una selezione di scatti che immortalano i nove Sacri Monti situati tra Lombardia e Piemonte – Tutte le informazioni

GALLARATE – Gallarate, la città inattesa nelle foto di don Remo. Alla sede della Pro Loco una nuova mostra, promossa da Collana Galerate, con gli scatti del sacerdote, che cerca dettagli e sguardi inediti tra il vecchio borgo, le fabbriche e le periferie – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

TEMPO LIBERO – Il Teatro Blu porta “Fellini” a Valfurva. Ultimi appuntamenti dell’anno per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. Appuntamento con lo spettacolo di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès e i Kataklò – Tutte le informazioni

VARESE – Film da mattina a sera per la domenica al Cinema Nuovo di Varese. Anche quest’anno Filmstudio 90 APS aderisce alla Giornata Europea del Cinema d’Essai, arrivata alla nona edizione, per celebrare il cinema d’autore prodotto in tutta Europa e presenta una domenica di appuntamenti – Tutte le informazioni

BARASSO – “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo in scena a Barasso. Lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Polifunzionale San Martino, in Piazza San Martino 1 a Barasso, e offre un’opportunità di svago culturale per tutta la comunità – Tutte le informazioni

BESNATE – Al Cinema Incontro arriva l’evento speciale con “Familia” di Francesco Costabile. Venerdì 15 novembre alle 21 “metacinema” con il collegamento del cast con trenta sale in Italia tra cui quella besnatese – Tutte le informazioni

LEGNANO – Arianna Porcelli Safonov a Legnano con ‘Fiabafobia’: satira e fobie sul palco del Tirinnanzi. La storyteller e autrice di testi satirici che hanno fatto il tutto esaurito sui palchi di tutta Italia fa tappa al teatro Talisio Tirinnanzi sabato 16 novembre – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – All’auditorium San Luigi di Somma Lombardo lo spettacolo: “I Terconauti – Una storia di autismo normale”. Lo spettacolo, in scena il 16 novembre, è un misto tra cabaret, sketch comici, dialoghi col pubblico, proiezione di video e canto lirico – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – A Brusumpiano lo spettacolo con “Rhum e Cola”. Per Il festival teatrale “Terra e Laghi” lo spettacolo dei due clown fuori dall’ordinario: simpatici ed estroversi, che viaggiano di piazza in piazza suonando il loro organetto di Barberia – Tutte le informazioni

BINAGO – “Pinocchio – Il Musical” al CineTeatro di Binago: un’avventura emozionante per tutta la famiglia. Venerdì 16 novembre alle 21:00 e sabato 17 novembre alle 15:30. Presentato dalla Compagnia Teatrale Inemesi, Pinocchio – Il Musical promette di affascinare e divertire il pubblico di ogni età – Tutte le informazioni

SARONNO – Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno la standup comedy di Giorgia Fumo con “Vita Bassa”. Nello spettacolo in programma questa sera – giovedì 14 novembre alle 20,45 – Giorgia Fumo porta sul palcoscenico uno spassoso affresco contemporaneo offrendo al pubblico un mix di osservazioni acute e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni, ma non solo – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – “Luoghi non comuni festival”: al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia tre giorni di cultura e impegno sociale. Durante la tre giorni anche una tavola rotonda dedicata agli Under 35. Appuntamenti dal 15 al 17 novembre – Tutte le informazioni

INCONTRI

JERAGO CON ORAGO – “Un padre nella tempesta”: a Jerago la presentazione della biografia di don Angelo Cassani edita da Lindau. L’evento si terrà venerdì 15 novembre 2024, alle ore 21.00 presso l’Antica Chiesa di Jerago – Tutte le informazioni

MONVALLE – Ciclismo e podismo, se ne parla a Monvalle con Andrea Macchi e Silvano Contini. Appuntamento per venerdì 15 novembre, con inizio alle ore 20.45, alla Sala Consiliare – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese un incontro formativo sul testamento biologico. L’evento di sabato 16 novembre è promosso dalla Cellula Coscioni Varese dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate un evento con “LeBuon&Pratiche” per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Sabato 16 novembre in Villa Braghenti l’evento “Ama il cibo, non sprecarlo” nel quale verrà anche presentato il ricettattario antispreco – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TEMPO LIBERO – Escursione a piedi a Cislago: biblioteca, Giardino di Castelbarco e chiesa di Santa Maria della Neve. Ultimo appuntamento del programma di escursioni a piedi gratuite nel Parco Pineta e nei Parchi Insubria Olona – Tutte le informazioni

VARESE – Lanterne erranti al mercatino della Rasa. Con gli Amici di Bregazzana una camminata per raggiungere il conosciutissimo e rinomato mercatino di Natale del 16 novembre – Tutte le informazioni

SPORT

PODISMO – Il Piede d’Oro conclude la stagione a Villa Recalcati: ecco i 110 premiati. L’elenco completo degli atleti che saliranno sul palco domenica 17 novembre nel corso della cerimonia di fine stagione –Tutte le informazioni

BASKET IN CARROZZINA – La nuova Amca Varese si mette alla prova nel “Memorial Nestore Crespi”. Sabato 16 al PalaCusInsubria i biancorossi ospitano Parma (ore 16) nel test precampionato dedicato allo storico dirigente varesino. Paonessa out (spalla) – Tutte le informazioni