Apertura straordinaria all’Archivio di Stato di Varese per la mostra “Tracce di nobiltà, dal Medioevo ai giorni nostri”

Visto il grande successo della mostra antiquaria dal titolo “Tracce di nobiltà dal medioevo ai giorni nostri” l’Archivio di Stato di Varese offre al pubblico una nuova giornata di apertura straordinaria dell’istituto, in cui sarà possibile visitare l’esposizione.

Quest’anno l’istituto ha voluto dare spazio e far conoscere alla cittadinanza documenti riguardanti alcune delle grandi famiglie della nobiltà varesina che per generazioni hanno vissuto e vivono ancor oggi nel territorio insubre. Il percorso espositivo condurrà i visitatori dal medioevo al XXI secolo, ripercorrendo genealogie nobiliari, scoprendo passatempi, sbirciando nella corrispondenza familiare, e molto altro. Saranno visibili per la prima volta al pubblico testimonianze documentarie e iconografiche provenienti da fondi privati recentemente acquisiti nonché da fondi statali oggetto di recenti interventi di schedatura, come il Fondo Pretura di Varese. Non mancheranno oggetti di vita quotidiana provenienti da collezioni private.

Per l’occasione sarà visitabile anche la sala studio, dove saranno esposti alcuni dei documenti più preziosi conservati presso i depositi dell’istituto.

L’appuntamento è quindi per sabato 16 novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede dell’Archivio di Stato di Varese in via Col di Lana 5.

Per informazioni: Archivio di Stato di Varese, via Col di Lana n. 5, Varese, Tel. 0332-312196.

Mail: as-va@cultura.gov.it

Sito web istituzionale: http://www.archiviodistatovarese.beniculturali.it/