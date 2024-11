Iaia Forte porta in scena Katherine Mansfield nella rassegna “Parola di Donna”

La rassegna Parola di Donna ospita lo spettacolo Istantanee, omaggio alla scrittrice, in scena il 23 novembre al Salone Estense di Varese

La quinta edizione della rassegna Parola di Donna prosegue il 23 novembre alle 20.30 con uno spettacolo emozionante e intenso.

Al Salone Estense di Varese, Iaia Forte interpreterà Istantanee, un viaggio nelle pagine di Katherine Mansfield, scrittrice capace di cogliere con rara sensibilità i moti dell’animo umano.

Accompagnata al pianoforte da Marcello Tirelli, Iaia Forte darà voce a due racconti della Mansfield, La lezione di canto e Immagini, intrecciando personaggi femminili vibranti e situazioni quotidiane che toccano temi universali come la solitudine, la speranza e il cambiamento.

L’evento si inserisce nel calendario della rassegna, realizzata in collaborazione con il Comune di Varese, con il patrocinio della Provincia di Varese e il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30 e sarà un’occasione per immergersi in una narrazione che unisce teatro e letteratura con profonda intensità.

I biglietti sono disponibili sia in prevendita online sia prenotando tramite email all’indirizzo della rassegna, paroladidonnavarese@gmail.com. Per ulteriori informazioni è possibile seguire Parola di Donna sulle pagine Facebook o Instagram della rassegna.