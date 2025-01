Al Salone Estense di Varese il “Concerto della Pace” per la Giornata della Memoria

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, sabato 25 gennaio alle ore 20.45 il salone di Palazzo Estense ospita un concerto benefico dedicato al tema della pace tra i popoli.

«Un evento benefico incentrato sul tema della pace – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – per una riflessione più ampia che oltrepassa confini di qualsiasi tipo e attraverso l’arte porta l’attenzione su un tema così importante, specialmente in un momento complesso e delicato come quello che stiamo vivendo».

Il Concerto per la pace è promosso dall’associazione 753 ArteBellezza, in collaborazione con la Chiesa Battista di Varese e il patrocinio del Comune di Varese. L’evento è a offerta libera: le donazioni saranno devolute a sostegno dei progetti del Banco di solidarietà per Varese della Chiesa Battista di via Verdi. L’evento sarà preceduto nel pomeriggio da un altro momento musicale in Fondazione Molina, per donare musica e spensieratezza anche agli ospiti della struttura e alle loro famiglie.

La direzione artistica è di Edoardo Fadda, che sottolinea come la musica, con timbri ed estetiche diverse, possa celebrare la pace attraverso un linguaggio universale, capace di superare confini geografici e culturali. Protagonisti saranno Beatrice Binda (soprano), Susannah Haberfeld (mezzosoprano), Enrico Marrucci (baritono), Francesco Dessy (violoncello), Grazia Galletta (pianoforte) e Fabio Sioli (pianoforte). La prima parte del programma sarà dedicata alla riscoperta dell’opera della compositrice svizzera Martha von Castelberg. Al suo fianco, il folklore greco delle Cinq mélodies populaires grecques di Maurice Ravel, un ciclo di brani che affonda le radici nella tradizione liederistica, arricchito da tratti di innovazione e modernità. La seconda parte del programma condurrà nel mondo operistico, esplorando il genere della canzone attraverso le opere di Mozart con Le nozze di Figaro, Bizet con Carmen e Donizetti con L’elisir d’amore.