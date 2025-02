A Varese San Valentino si passa in Biblioteca

La giornata più romantica dell’anno in biblioteca: sono tre le iniziative che la Biblioteca Civica di Varese ospita per venerdì 14 febbraio, per trascorrere la giornata di San Valentino all’insegna dell’amore per la lettura e i libri

Si parte alle ore 15.00 con la lettura animata del libro Indovina quanto bene ti voglio, a cura dell’associazione Millepiedi. L’attività è dedicata ai più piccini ed è a ingresso a libero.

Alle ore 16.00 ci sarà il Juke box poetico: al posto di canzoni, si diffondono poesie. Agli spettatori non resta che scegliere il brano e dedicarlo a chi si desidera: ci penseranno i ragazzi e ragazze del Laboratorio di teatro Licei Manzoni a recitarlo. L’iniziativa è a ingresso libero. Infine dalle 18.30 alle 20.30 ci sarà lo Speed date a tema letterario, vale a dire un momento per scambiare idee e impressioni sui propri libri d’amore preferiti. Per questa attività è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite o scrivendo a biblioteca@comune.varese.it.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e rientrano nel progetto Biblio Hub, che porta nella Biblioteca Civica di Varese attività dedicate ai giovani, con l’obiettivo di esplorare i diversi tipi di narrazione e offrire la possibilità di acquisire nuove competenze a partire dai libri e dalle storie. Il progetto è promosso dal Comune di Varese in collaborazione con le realtà del territorio che aderiscono al Patto locale per la lettura, con il sostegno del Dipartimento delle politiche giovanili. Maggiori dettagli sul sito dedicato della Biblioteca Civica.