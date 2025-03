35 anni di teatro: “Il Portico degli Amici” in scena al teatro Som di Caldana

Dopo il successo del concerto tenutosi ieri sera al Teatro Soms con la band Drop D, per il quale ringrazio tutti per aver partecipato così numerosi, sono lieta di invitarvi al prossimo appuntamento: sabato 22 marzo alle ore 21 sarà sul palco del Soms (Via Malgarini, frazione di Caldana) la compagnia teatrale amatoriale “Il portico degli amici”, che porterà in scena una commedia semi-dialettale dal titolo “A l’uspizzi di veggett s’è liberaa on lett“.

Regista: Carlo Riva Interpreti: Margherita Dalla Bona, Rosanna Rizzo, Fermo Corti, Renzo Anselmi, Alessandro Ponti, Roberto Milanesi, Maria Teresa Civati, Emanuela Tanzi, Maria Cantini, Rosalba Buzzi, Massimo Maggioni, Camilla Piazzon.

La compagnia ha la sua sede a Induno Olona e conta oltre 20 attori, che da anni calcano i palcoscenici del nostro territorio portando tutta la loro energia e il loro entusiasmo in tante esilaranti rappresentazioni. La compagnia festeggia 35 anni di storia, e non poteva mancare una loro esibizione nel nostro bellissimo teatro!