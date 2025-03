A Materia si è viaggiato “Oltre il 60° parallelo” con Francesca Milano

Un viaggio nel grande Nord, tra fiordi innevati, isole remote e racconti di vita oltre il Circolo Polare Artico. È quanto hanno potuto vivere i partecipanti all’incontro con Francesca Milano, ospite di Materia nella serata di lunedì 25 marzo.

L’incontro, intitolato “Il 60° parallelo e oltre”, ha preso spunto dall’omonimo podcast realizzato dalla giornalista e podcaster di lavora per Chora News.

Attraverso immagini, registrazioni audio e narrazione diretta, Francesca Milano ha guidato il pubblico in un itinerario immersivo nei territori del Nord Europa: dalle isole Svalbard alla Norvegia, dalla Finlandia all’Islanda. Un racconto intimo e insieme universale, che ha toccato temi come il cambiamento climatico, la resilienza delle comunità nordiche e la ricerca di un senso di connessione con la natura.

«Il mio primo viaggio al Nord è stato in Svezia a 26 anni – ha spiegato la protagonista della serata -. In Islanda si può guidare per chilometri e chilometri senza incontrare nessuno, non si incontrano neanche alberi e non essendoci legno costruiscono con lamiere».

Un altro dei numerosi viaggi è stato alle Isole Far Oer: «Stavo leggendo un libro, “L’isola pianeta e altri settentrioni”, di Giorgio Manganelli e guardando fuori dal finestrino vedevo le stesse cose che stavo leggendo. Io viaggio molto da sola, spesso vado in macchina. Tre anni fa in agosto ho voluto fare un viaggio per il mio compleanno da sola in Finlandia. Viaggiare da soli costa, e ho scelto la Finlandia perché era la più economica».