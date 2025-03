Che fare con i bambini nel weekend del 14, 15 e 16 marzo a Varese e nel Varesotto

Il tempo incerto previsto nel weekend, con schiarite domenica, mette in dubbio alcuni degli eventi all’aperto previsti per il fine settimana (si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma di questi eventi in caso di pioggia).

In programma tanti laboratori e occasioni di gioco in biblioteca, in natura e persino tra i negozi e spettacoli per lasciarsi trasportare nella magia delle ombre o verso la Festa del papà del prossimo 19 marzo.

VENERDÌ 14 MARZO

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 14 marzo alle ore 16.30 il salone della Biblioteca civica al Castello di Monteruzzo ospita l’evento dedicato ai bambini Leggendo, guardando, cantando, con dolci letture a cura del gruppo Voci di carta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti – La locandina

SABATO 15 MARZO

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – Sabato pomeriggio la Compagnia Teatro Gioco Vita porta in scena Poco più in Là, spettacolo ispirato ai silent book di Suzy Lee, tra poesie, gioco e libertà in cui l’arte del teatro delle ombre si fa magia – Tutte le informazioni

AZZATE – Appuntamento speciale sabato sera in Sala Triacca con Le favole della buonanotte dedicate alla Festa del papà. Le cantastorie della Piccola Compagnia Instabile racconteranno storie di eroi, i nostri miti, da ascoltare in pigiama, con il cuscino e accompagnati dai papà – L’evento

CUVEGLIO – Sabato mattina in biblioteca per i babini dai 4 anni in su c’è English story time, con letture in inglese a cura di Emanuela Vincenzi, arte-terapeuta e insegnante della prima infanzia certificata italo-americana – L’iniziativa

LUINO – SOMMA LOMBARDO – CARDANO AL CAMPO – JERAGO CON ORAGO – VENEGONO INFERIORE – Sabato mattina nelle biblioteche letture per Piccoli lettori forti da 0 a 6 anni con i volontari di Nati per leggere – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

GAZZADA SCHIANNO – Parte sabato 15 marzo con un’avventura Alla scoperta delle mappe dei pirati, l’iniziativa “Andiamo all’arrembaggio”: un ciclo di tre laboratori di lettura gratuiti in biblioteca, per bambini dai 7 agli 11 anni – L’iniziativa

GALLIATE LOMBARDO – Nuovo appuntamento sabato pomeriggio in biblioteca con Sulle ali della fantasia, il ciclo di letture con laboratorio a cura di Miriam Falischia rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni – Tutto il programma

INDUNO OLONA – Sabato mattina Nadia della Chiesa guida i bambini dai 6 anni in su alla scoperta di Gustav Klimt, per il ciclo di laboratori creativi L’Esperienza dell’Arte. Iscrizione obbligatoria – La locandina

ANGERA – Bambini in radio: laboratorio innovativo nelle date di sabato 15 e 29 marzo e 12 aprile, dedicato all’apprendimento delle tecniche di giornalismo e comunicazione multimediale in un ambiente creativo e inclusivo – Scopri di più

COCQUIO TREVISAGO – “It’s Game Time!”: giochi da tavolo e di ruolo sabato pomeriggio in biblioteca per tutti, senza limiti di età. Evento gratuito – Tutte le info

CASTELLANZA – Sabato mattina i bambini dai 6 anni sono invitati in biblioteca per la lettura con laboratorio creativo a partire dal libro L’elefante Ernesto e la Valle Olona. L’attività è gratuita ma è necessaria la prenotazione – I dettagli

TRADATE – Parte il 15 marzo una Caccia al tesoro botanica tra le vetrine di Tradate: per ciascuna un fiore spontaneo del Parco Pineta, con tanto di scheda da collezionare per costruire il proprio taccuino botanico – L’iniziativa

SAMARATE – Conosci la ricetta del Pi Greco? Questa la domanda di partenza per il settimo incontro del ciclo Un anno con la scienza in programma sabato mattina in biblioteca per bambini e ragazzi curiosi, tra i 6 e gli 11 anni – Leggi qui

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Sabato mattina in biblioteca l’associazione Amici degli scacchi propone a bambini e ragazzi un Corso di scacchi suddiviso tra livello base e avanzato – Come partecipare

DOMENICA 9 MARZO

EVENTI E SPETTACOLI

INARZO – Benvenuti migratori è la passeggiata guidata in programma domenica mattina sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia per imparare a riconoscere i vari canti degli uccelli. Dai 9 anni – Come partecipare

TRADATE – Anche una speciale lettura animata, tra musica e stelle nalla nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta: dalle ore 14 i visitatori di tutte le età potranno esplorare i sentieri dell’area protetta, tra giochi, indizi e avventure, e avventurarsi alla scoperta del Sistema solare in EcoPlanetario – L’iniziativa

VARESE – Domenica pomeriggio al Nuovo la rasssegna CinemaKids propone alle famiglie DogMan, animazione americana che racconta di un cane poliziotto, unito per la vita al suo collega umano – Tutto il programma

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Quadrato come… è il nuovo laboratorio di Villa Panza Kids dedicato alle forme in programma domenica 16 marzo alle ore 11 e alle 15.30 con speciale visita guidata e laboratorio per costruire una città sospesa con fil di ferro – Scopri di più

INARZO – Domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia le famiglie con figli tra gli 8 e i 14 anni possono sfidarsi in una Caccia al tesoro palustre sui sentieri dell’area protetta. Con un bottino da scovare e merenda per tutti- Come partecipare

LAVENO MOMBELLO – Iscrizioni aperte per i Laboratori di circo gratuiti traSguardi in programma ogni lunedì pomeriggio a partire dal 3 marzo, dalle ore 15 alle 16.30, la palestra del Liceo Sereni, per ragazzi dai 15 ai 34 anni – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

BUSTO ARSIZIO – Sabato 15 marzo alle ore 10 in Biblioteca l’incontro con la psicoterapeuta Nicoletta Travaini, autrice del libro I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo, “per riconoscerli a scuola e in famiglia, tra i 6 e i 13, e non incastrarli in diagnosi errate e inutili certificazioni” – L’evento

VARESE – Fino al 30 marzo alla libreria Potere ai bambini sarà possibile partecipare alla creazione di Una biblioteca pre Giulia, donando un libro per bambini e ragazzi sui temi della gentilezza, del rispetto e della violenza di genere alla Fondazione Giulia Cecchettin. Sabato sera alle 19.30 il primo evento legato all’iniziativa, con il laboratorio teatrale gratuito “chiamami con il mio nome”. Dai 14 anni in su – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Relazioni e sofferenza è il ciclo di incontri gratuiti del martedì sera in biblioteca rivolti ai genitori per affrontare le difficoltà affettive. Il tema del 18 marzo sarà la sofferenza nella coppia causata da infertilità – Tutto il programma

BINAGO – Sabato sera al Cine Teatro il Concerto, organizzato da Il Ponte del Sorriso e Gli Amici di Margherita Rosa, raccoglierà fondi per l’acquisto di un videorinolaringoscopio per l’Otorino Pediatrico – L’iniziativa

PER TUTTI – Fine settimana tra feste, concerti e spettacoli a teatro. Alex Bioli 4ET presenta il nuovo album “Just in Case” a Barasso mentre al Quarto Stato sarà un weekend alla scoperta di Belfast – Che fare nel weekend