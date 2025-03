Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 14,15 e 16 marzo

Fiesta mexicana ad Albizzate: un viaggio in Messico tra cibo tradizionale, margarita e musica. Nel weekend 14-16 marzo 2025 al circolo The Family un appuntamento “alla messicana”. “Quello che le donne non dicono” con Al Borde torna a Materia. Dopo il successo della prima sabato 8 febbraio la compagnia sarà a Materia con un secondo spettacolo. Il percorso di Al Borde, con la collaborazione di CART, prevede una replica che partirà dai risultati di tre laboratori sul non detto delle donne. Alex Bioli 4ET presenta il nuovo album “Just in Case” a Barasso. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Casciago in collaborazione con il Club Europeo Ispra, sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di questo nuovo lavoro discografico. Birra, muri, musica e il grande Best: il weekend alla scoperta di Belfast con il Quarto Stato. Per San Patrizio la città del Nord Irlanda è protagonista della terza puntata della rassegna “Nomi, cose, città”. Sabato e domenica quattro diversi appuntamenti, con una mostra fotografica dedicata, un concerto e due incontri.

IL METEO

LE PREVISIONI – Weekend instabile sul Varesotto: poco sole, pioggia e temporali. La giornata peggiore, al momento, sarà quella di sabato (infatti molti eventi sono già stati cancellati). Per il ritorno del bel tempo dovremo attendere lunedì – Leggi le previsioni

Alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni per il maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate, il regolare svolgimento.

EVENTI

MANGIARE NE LVARESOTTO – Carbonara, gricia, amatriciana: la cucina romana protagonista da Al Posto Giusto di Masnago. Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 12 a domenica 16 marzo un esclusivo menu dedicato alla cucina romana, disponibile solo a cena, al prezzo speciale di 33 euro. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

ECONOMIA – Camera di Commercio di Varese porta le eccellenze del territorio a Gardenium 2025. Camera di Commercio di Varese parteciperà attivamente a Gardenium 2025, la mostra dedicata agli appassionati del verde e dell’outdoor living che si terrà il 15 e 16 marzo 2025 al centro fieristico MalpensaFiere – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Con il Gruppo Alpini di Venegono Superiore una domenica con la Trippa. Al Parco Pratone il classico appuntamento con la trippata, anche da asporto – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Fiesta mexicana ad Albizzate: un viaggio in Messico tra cibo tradizionale, margarita e musica. Nel weekend 14-16 marzo 2025 al circolo The Famil un appuntamento “alla messicana” – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Birra, muri, musica e il grande Best: il weekend alla scoperta di Belfast con il Quarto Stato. Per San Patrizio la città del Nord Irlanda è protagonista della terza puntata della rassegna “Nomi, cose, città”. Sabato e domenica quattro diversi appuntamenti, con una mostra fotografica dedicata, un concerto e due incontri – Tutte le informazioni

CASTELLAZZO – Venerdì 14 marzo visita guidata nel giardino monumentale di Villa Arconati. In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio 2025 promossa dal MIC, la Fondazione Augusto Rancilio organizza una visita guidata di un’ora – Tutte le informazioni

CULTURA – “Al Mattarello” di Varese la premiazione del concorso “Scegli il racconto”. L’appuntamento è per venerdì 14 marzo. L’intero incasso della vendita dei libri è andato al “Ponte del Sorriso Onlus” – Tutte le informazioni

CULTURA – Le Giornate FAI di Primavera 2025: alla scoperta dei tesori nascosti della provincia di Varese. Il 22 e 23 marzo visite esclusive a luoghi inaccessibili tra arte, storia e cultura sparsi per tutto il territorio. Ecco cosa fare per la prima gita di primavera – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “It’s Game Time!”: giochi da tavolo e di ruolo alla biblioteca di Cocquio. Per un pomeriggio al mese, divertimento con una selezione di Giochi da tavolo e di ruolo. Appuntamento dedicato a tutti, senza limiti di età. Evento gratuito – Tutte le informazioni

ARTE MOSTRE

ORIGGIO – “Uno sguardo a Oriente”, la mostra di artisti giapponesi a Villa Borletti. Dal 16 al 23 marzo, la mostra ospiterà un’esposizione dedicata ad artisti giapponesi. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Amici Villa Borletti APS – Tutte le informazioni

CAIRATE – All’Auditorium di Cairate la mostra multisensoriale “Tra Cielo e Terra”. Sabato 15 e domenica 16 marzo in mostra le opere di sette artisti: Mario Marini, Giovanbattista Romano, Barbara Canaglia, Monica Latorraca, Silvia Turrina, Cona Katia Vitello, Monica Tomaello e Antonella Gagliardi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno una serie di iniziative per le “Donne di storia”. La mostra che ripercorre 70 anni di carriera pittorica di Pina Traini, a ingresso libero, resterà aperta fino a venerdì 21 marzo – Tutte le informazioni

INCONTRI

BRINZIO – A Brinzio una serata per scoprire la Via Francisca del Lucomagno. La serata organizzata dalla biblioteca comunale sarà animata da Ferruccio Maruca, responsabile del progetto – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Casciago d’Autore: libri e fotografia per valorizzare il territorio. Gli appuntamenti si terranno presso la Sala dei Papi di Villa Castelbarco, all’interno del municipio, e offriranno uno spazio di incontro e riflessione su temi che spaziano dalla poesia alla letteratura d’inchiesta, fino al mondo della scuola e all’arte fotografica – Tutte le informazioni

LIBRI

CASCIAGO – Casciago rende omaggio ad Alessandro Manzoni con una serata dedicata alla sua poesia. La serata di venerdì 14 marzo nasce per rendere omaggio a Manzoni e al suo legame con Morosolo di Casciago, dove soggiornò nell’agosto del 1847 ospite del figlioccio Stefano a Villa Stampa – Tutte le informazioni

VARESE – Una Biblioteca per Giulia in tanti eventi alla libreria Potere ai bambini. Letture ad alta voce con i papà, laboratori creativi e di teatro: quattro eventi per tutte le età dal 15 al 30 marzo rilanciano il progetto della Fondazione Giulia Cecchettin – Tutte le informazioni

VARESE – “Una rivoluzione di sé, la vita come comunione”: presentazione dell’ultimo libro di Don Giussani. Negli scritti, finora inediti, il travaglio del ’68 e la nascita di Comunione e Liberazione. L’incontro, che sarà coordinato da Giacomo Reggiori, si terrà mercoledì 12 marzo e inizierà alle ore 21 all’Una Hotel di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – La Biblioteca Civica di Varese diventa una “Biblio-vivente”: un viaggio tra storie e personaggi. Sabato 15 marzo due eventi che trasformano la narrazione in un’esperienza immersiva. Dalle 15.00 alle 18.00, gli studenti dei Licei Manzoni si faranno “libri viventi”. Dalle 18.30 alle 20.30, invece, i protagonisti saranno i personaggi di grandi classici contemporanei. Prenotazione consigliata – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Altitudini: tre giorni di cinema di montagna a Varese con il Festival di Trento. Dal 14 al 16 marzo al Cinema Nuovo e al Cineclub Filmstudio 90 rassegna cinematografica dedicata alla montagna, organizzata dall’Associazione Amici di Riccardo Prina – Tutte le informazioni

CASTRONNO – MATERIA – Quello che le donne non dicono con Al Borde torna a Materia. Dopo il successo della prima sabato 8 febbraio la compagnia sarà a Materia con un secondo spettacolo. Il percorso di Al Borde, con la collaborazione di CART, prevede una replica che partirà dai risultati di tre laboratori sul non detto delle donne – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Terzo spettacolo della Rassegna SolbiaTeatro. Sul palco del Centro Socio-Culturale di Via Patrioti 31 a Solbiate Olona ci sarà la compagnia La Marmotta con “Il berretto a Sonagli” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Poco più in Là porta i maestri della magia delle ombre al Teatro Delle Arti di Gallarate. Sabato 15 marzo alle ore 15.30 la Compagnia Teatro Gioco Vita porterà in scena lo spettacolo ispirato ai silent book di Suzy Lee, tra poesie, gioco e libertà – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al teatro Condominio di Gallarate lo spettacolo “Caveman” con Maurizio Colombi. Sabato 15 marzo alle ore 21.00 torna lo spettacolo per la regia di Teo Teocoli – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – MATERIA – Treni in musica a Materia: canzoni a tutto vapore, tra note e rotaie. Un viaggio tra note e rotaie: Aldo Pedron presenta Treni in Musica con storie, aneddoti e canzoni dal vivo dal Lorenzo Bertocchini – Tutte le informazioni

BARASSO – Alex Bioli 4ET presenta il nuovo album “Just in Case” a Barasso. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Casciago in collaborazione con il Club Europeo Ispra, sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di questo nuovo lavoro discografico – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Musica in EcoPlanetario con “ll mito di Persefone”. L’iniziativa rientra nel progetto “IntegrArte” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando “Arte&Cultura 2024 – Tutte le informazioni

VARESE – La Banda di Capolago fa festa con il “Concerto del centenario”. A Ville Ponti un appuntamento speciale, un concerto/viaggio che attraverserà diverse tappe di questi 100 anni – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Concerto di Primavera con “Leggiuno in Armonia”. Organizzato da la Residenza Casa Maria Consolatrice per omaggiare il percorso di musicoterapia che ha coinvolto i 20 abitanti, grazie a Fondazione Comunitaria Del Varesotto – Tutte le informazioni

VARESE – La grande musica classica incontra la solidarietà: “Musica per l’Africa” al Salone Estense di Varese. L’appuntamento è per domenica 16 marzo alle ore 18. L’ingresso al concerto sarà a offerta libera, con l’intero ricavato destinato al progetto APA a Mgolole in Tanzania – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Giallo in Musica a Porto Valtravaglia. Protagonista dell’incontro sarà Marco Marcuzzi, scrittore, musicista e appassionato di cocktail, che presenterà il suo libro, “Shakerata fatale a Stresa”, edito da Macchione – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Il terzo concerto della 19ª Stagione Musicale Comunale di Cassano Magnago vede protagonisti Bach, Scarlatti e Nino Rota. Dopo i primi due appuntamenti che hanno inaugurato la 19ª Stagione Musicale Comunale di Cassano Magnago, il pubblico è atteso domenica 16 marzo per un nuovo concerto. L’evento vedrà la pianista Moira Michelini in un recital solistico dedicato a compositori come Bach, Scarlatti, Soler e Rota – Tutte le informazioni

SPORT

PATTINAGGIO ARTISTICO SU GHIACCIO – Atleti di quattro nazioni in pista a Varese per il trofeo “Arge Alp” di pattinaggio. Tra sabato 15 e domenica 16 le gare con circa 200 atleti provenienti dalle regioni alpine di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Ingresso gratuito per gli spettatori – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Domenica 16 marzo si disputerà la 26esima edizione del Trofeo Alfredo Binda. All’appuntamento di spicco del Women’s World Tour ci saranno quasi tutte le migliori atlete al mondo. Il percorso Elite sarà da Luino a Cittiglio città natale di Binda – Tutte le informazioni