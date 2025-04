Vent’anni di YouTube e 80 dal 25 aprile tante proposte per la terza e quarta settimana di aprile a Materia

La Pasqua e i ponti hanno solo rallentato il ritmo degli eventi a Materia, ma non la partecipazione che è sempre stata eccezionale. Abbiamo di nuovo viaggiato e non solo con la fantasia. Bolzoni ci ha portato dentro l’aeroporto, Aimar e Pedrazzi nelle grotte, Govannini sul suo camper in giro per il mondo cucinando mentre Laforgia e Meazza hanno ripercorso la Resistenza attraverso le immagini dei luoghi raccontati nella letteratura . Il ritmo di Ceratti ha poi aperto a una serata sulla storia del jazz. Per finire poi con un pizzico di amarcord legato ai 50 anni dalla nascita delle radio libere e i 20 di YouTube.

Otto eventi che spaziano per interessi, per emozioni e anche per età dei partecipanti. Sono entrati a Materia generazioni diverse e tante persone per la loro prima volta.

Francesca Giovannini porta “La cucina in viaggio” a Materia: “Il tempo e le risorse prendono un significato diverso”

Una serata tra ricette vegetali, racconti di viaggio e riflessioni sul vivere consapevole con “The Bluebird Kitchen”

Le radio libere tra memoria e futuro

Serata con i protagonisti di un’epoca che ha rivoluzionato la comunicazione in Italia: quella delle radio private, nate a metà degli anni Settanta come atto di ribellione.

“E se Dio fosse un clarinettista?”

L’autore Cesare Camardo e il critico musicale Davide Ielmini hanno commentato il documentario “Dentro i colori del jazz”.

Aimar e Premazzi a Materia, l’amore per le grotte al Campo dei Fiori

Grande partecipazione per l’incontro con i due speleologi autori di “Panorami Sotterranei. Viaggio nelle Grotte del Campo dei Fiori”. Tra immagini, racconti e scoperte, il fascino del sottosuolo ha conquistato tutti.

Le sliding doors di Riccardo Ceratti a Materia. Un concerto tra memoria e impegno

Nell’Agorà di VareseNews, il cantautore ha proposto un viaggio musicale tra storia e coscienza civile

“All’aeroporto si chiede sempre tanto”, Luciano Bolzoni a Materia

L’autore ha guidato il pubblico in un viaggio che rivela l’anima del nostro tempo tra storie e aneddoti di chi lavora, atterra e decolla.

YouTube, vent’anni dopo: storie di chi ci è cresciuto dentro

A Materia Spazio Libero, nel giorno dell’anniversario del primo video caricato sulla piattaforma, iPantellas, Tony IPants, Jesuisil e Diego Caverzasi hanno raccontato come YouTube ha cambiato le loro vite

A Materia rivivono paesaggi e letteratura della Resistenza

Sold out la serata alla vigilia della Liberazione con lo storico Enzo La Forgia e il fotografo Carlo Meazza. Un libro scritto e dedicato a quegli uomini che in quei luoghi hanno combattuto, “con gratitudine e fuor di retorica“

LA SECONDA SETTIMANA DI APRILE

Una settimana ricca di proposte si è chiusa con il mercatino solidale di Mamme in cerchio. Il Giubileo, una proposta di viaggio, una immersione nel dramma della dipendenza e per chiudere la musicA.

LA PRIMA SETTIMANA DI APRILE

La prima settimana di aprile si è caratterizzata ancora un volta per una presenza importante di persone arrivate ad ascoltare tanti temi diversi. Dal caffè alla condizione delle carceri, dalla Patagonia agli occhi di una bambina down raccontati dalla sua mamma.

LA QUARTA SETTIMANA DI MARZO

Dal primo di febbraio abbiamo realizzato un centinaio di iniziative tra gli eventi serali, incontri di varia natura, corsi e altro. Oltre quattromila persone sono entrate dalle porte dell’ex scuola.

LA TERZA SETTIMANA DI MARZO

Ogni giorno arriva un flusso di comunicazioni, di messaggi, di richieste. A fine serate il ding del telefono porta foto, video di qualcosa che è appena terminato a Materia con ringraziamenti e incitamento ad andare avanti.

LA SECONDA SETTIMANA DI MARZO

Dal teatro al giornalismo, dai sapori alla memoria: una nuova settimana di incontri e condivisione nel nuovo spazio libero VareseNews.

LA PRIMA SETTIMANA DI MARZO

Il cammino, la letteratura, la fotografia, una storia vera piena di luce e speranza, il racconto della musica e il dialetto, la nascita delle infermiere e il canto popolare. Una varietà di eventi e un comune denominatore: la voglia di partecipare.

Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

LA TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO

Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia. Cinque serate, quattro corsi e due eventi tra mondo del volontariato e imprese. A Materia sembra un tempo lunghissimo di vita, ma siamo solo alla terza settimana di attività.

LA SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO

LA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO