Assemblea generale di Confapi: innovazione, impresa e visione per il futuro delle pmi

Martedì 27 maggio al Centro Congressi delle Ville Ponti di Varese si terrà l’assemblea generale 2025 di Confapi, con l’obiettivo di riflettere, connettersi e guardare avanti. La sessione pubblica, in programma a partire dalle ore 18 nella Villa Andrea, ospiterà due relatori di spicco: Cristian Camisa, presidente nazionale di Confapi, offrirà uno sguardo concreto sulle nuove sfide che attendono le PMI italiane, mentre Carlo Alberto Carnevale-Maffè, economista e docente SDA Bocconi, guiderà il pubblico in un’analisi del rapporto che c’è tra innovazione, impresa e futuro del lavoro.

(foto sopra Marco Tenaglia presidente di Confapi Varese)

Il cuore dell’incontro sarà una tavola rotonda aperta e ispirazionale, pensata per imprenditori, manager e professionisti. Al centro del confronto: scenari economici in evoluzione, politiche industriali, trasformazioni del lavoro e tecnologie emergenti. “Innovare. Connettersi. Guardare avanti.”: queste le parole chiave che accompagneranno la serata, pensata per chi crede nel valore dell’impresa e vuole contribuire a scrivere il futuro dell’economia locale.