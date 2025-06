Nasce “La Via delle Api”: un cammino educativo tra biodiversità e memoria

Sta prendendo forma La Via delle Api, un nuovo itinerario educativo che unisce il territorio, la memoria e l’impegno per l’ambiente. Il percorso nasce dall’esperienza del progetto editoriale “Un anno con le api” di VareseNews, un lungo lavoro di approfondimento, incontri e reportage dedicati al ruolo essenziale delle api per la biodiversità e l’ecosistema.

Un cammino tra natura e conoscenza

Il tracciato collega la stazione ferroviaria di Castronno a Materia Spazio Libero, la sede di VareseNews a Sant’Alessandro, attraversando luoghi significativi dal punto di vista naturalistico. Pensato per essere accessibile a tutti, il percorso è arricchito da pannelli didattici con QR Code che rimandano a video interattivi che illustrano le diverse fasi della vita delle api, il lavoro degli apicoltori e l’importanza della tutela di questi insetti fondamentali.

Un vero e proprio viaggio educativo e sensoriale che accompagna grandi e piccoli alla scoperta del mondo delle api: ogni tappa offre l’occasione di comprendere meglio il ruolo che questi insetti svolgono nell’impollinazione e quindi nella salvaguardia dell’equilibrio ambientale.

Inaugurazione ufficiale: camminata, visita e degustazione

L’inaugurazione ufficiale del progetto è in programma per lunedì 30 giugno 2025, con un evento aperto al pubblico e articolato in due momenti:

Ore 17:45 – Ritrovo e partenza dalla stazione di Castronno per una camminata guidata lungo il percorso.

Ore 18:30 – Inaugurazione nel giardino di Materia, sede di VareseNews (via Confalonieri 5, rione Sant’Alessandro, Varese), con taglio del nastro e saluti istituzionali.

Al termine dell’inaugurazione, è previsto un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti con prodotti a base di miele, in omaggio al tema del progetto.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesto iscriversi online tramite Eventbrite:

L’iniziativa è adatta a famiglie, studenti, insegnanti e cittadini interessati a scoprire il valore delle api e dell’educazione ambientale attraverso un’esperienza diretta sul territorio.

Un progetto condiviso e partecipato

“La Via delle Api” è stata resa possibile dal patrocinio del Comune di Castronno e dalla collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser, dell’Azienda Agricola Fonteincantata di Casciago. Partner del progetto sono Ricola, Tigros, Trenord, Studio Costa, Parco Pineta, Nicora Garden, Apicolturaurbana, Novello Case insieme alla Segnaletica Varesina che ha tracciato la caratteristica striscia gialla con api stilizzate lungo il percorso.

Il cammino è dedicato alla memoria di Silvia e Alessandro, vittime della tragedia del Mottarone, grazie all’impegno della neonata associazione “Come l’aria”, che si propone di promuovere progetti educativi e ambientali in loro ricordo.

Un’esperienza didattica per le scuole e non solo

Pensato anche per le scuole di ogni ordine e grado, il percorso si presta a gite di un giorno, facilmente raggiungibili in treno o autobus. All’arrivo, i visitatori potranno scoprire l’Honey Factory, un apiario didattico installato da Apicolturaurbana, che consente di osservare in sicurezza la vita dell’alveare e comprendere il ruolo dell’apicoltore.