“Super Eli”: arriva la t-shirt dedicata ad Assui

Dopo “Capitan Varese“, ovvero Matteo Librizzi, celebrato con una maglietta dedicata lanciata subito dopo il prolungamento di contratto con la Openjobmetis, lo stesso onore tocca a un secondo giocatore biancorosso: Elisee Assui.

L’idea nasce da “Il basket siamo noi”, l’attivissima associazione dei tifosi della Pallacanestro Varese che ha lanciato la serie di t-shirt intitolata “Cresciuti per la maglia. Forti per Varese”.

La maglietta dedicata ad Assui – anch’esso rappresentato come un eroe dei fumetti – è bianca (per Librizzi era stato scelto il rosso) e con la caricatura del giocatore riporta sul petto la scritta “Super Eli”. Il numero sulla schiena è ovviamente il 24 indossato in campo dalla 19enne ala varesina.

Le magliette costano 25 euro e possono essere acquistate allo store di Pallacanestro Varese (all’ingresso parterre del palazzetto) mercoledì 25 dalle 17 alle 20, venerdì 27 dalle 10 alle 15 e sabato 28 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Oppure presso la sede del Basket Siamo Noi (ingresso 8 del palazzetto) ogni sabato tra le 10 e le 12 a partire dal 5 luglio.