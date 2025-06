Una raccolta fondi per il funerale di Amine Taoufik, il ragazzo annegato a Ispra

Una corsa solidale per aiutare la famiglia di Amine Taoufik, il ragazzo di 20 anni scomparso nel Lago Maggiore a Ispra domenica 15 giugno.

Amine Taoufik, 20 anni, frequentava l’Isis Newton di Varese, indirizzo elettricista, e proprio in questi giorni avrebbe dovuto affrontare l’esame di maturità.

I suoi professori, il coordinatore della classe Natalino Carelli e il professor Gianfranco Maniscalco hanno deciso di aiutare la famiglia del loro studente con due raccolte fondi, una di persona e una su una piattaforma di crowdfunding, con l’obiettivo di raggiungere la cifra di 5 mila euro necessaria per il trasporto in Marocco e la tumulazione della salma.

«Amine era arrivato 3 anni fa, era venuto nel Varesotto da Battipaglia per trovare lo zio e si è fermato qui – racconta Carelli, allenatore del giovane 20enne nella squadra che ha vinto la Newton League, il torneo di calcio della scuola al termine del quale è stato nominato miglior giocatore -. Abbiamo deciso di aiutarlo perché la sua vicenda ci ha molto addolorato, Amine era un ragazzo esuberante, guascone, un casinista che però teneva alla scuola e voleva terminare il suo percorso di studi. Vedeva l’esame di maturità come il mezzo per dare una svolta alla sua vita, una vita non semplice. Sui banchi come in campo ci metteva grinta e voglia. Già due anni fa aveva avuto un incidente a scuola dal quale si era ripreso lentamente, la tragedia di domenica 15 giugno ci ha colpito profondamente».

Chi volesse aiutare la famiglia di questo ragazzo può andare sulla piattaforma online Gofundme e cercare la campagna “Dona in memoria di Amine Toufik”.