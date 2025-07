A Como schianto tra auto e autobus, ferita una 25enne

Paura questa mattina a Como, poco dopo le 7, in viale per San Fermo della Battaglia, dove si è verificato un incidente stradale tra un’autovettura e un autobus di linea. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro.

Una persona, una giovane di 25 anni, è rimasta ferita nello scontro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Como per un intervento di soccorso tecnico urgente, la Questura e un’ambulanza della Croce Rossa.

La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non critiche. Non risultano feriti tra i passeggeri dell’autobus.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico mattutino: la strada è rimasta chiusa per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Gli accertamenti per chiarire le responsabilità dell’accaduto sono in corso da parte delle autorità competenti.