“Interpretando Suoni e Luoghi” fa tappa a Saltrio con il Flauto Magico

L’Orchestra Cameristica di Varese, diretta da Fabio Bagatin, esegue le arie più celebri del Flauto Magico in un appuntamento estivo aperto a tutti

La rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi”, promossa dalla Comunità Montana del Piambello e dalla Comunità Montana delle Valli del Verbano, fa tappa a Saltrio con un omaggio a Mozart. Mercoledì 30 luglio alle ore 21 l’Orchestra Cameristica di Varese, diretta da Fabio Bagatin, si esibirà nel cortile di Palazzo Marinoni, sede della Biblioteca comunale.

L’appuntamento propone “La Magia di Mozart”, una trascrizione per orchestra d’archi delle arie più celebri del Flauto Magico. In caso di maltempo il concerto sarà ospitato all’Auditorium della Musica in piazza Monumento.

Fondata oltre vent’anni fa, l’Orchestra Cameristica di Varese è riconosciuta per la qualità del suono e la cura interpretativa. Il direttore Fabio Bagatin, pianista e fortepianista, ha studiato a Varese, Bologna e Milano e si è perfezionato all’Accademia Musicale di Pescara. Ha collaborato con numerose orchestre italiane e internazionali, tra cui la Blue Bell Orchestra di Philadelphia e l’Orchestra Regionale Campana, raccogliendo consensi di pubblico e critica.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: suonieluoghi@gmail.com – WhatsApp 335 7316031 / 347 5987971. Pagina Facebook: Interpretando Suoni e Luoghi.