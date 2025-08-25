Aperto il bando per la concessione della farmacia comunale di Malnate

È stata avviata la procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di Malnate e degli ambulatori annessi, per una durata di quindici anni. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 8 del prossimo 22 settembre 2025.

La decisione di optare per la concessione era stata presa già nel 2024 sotto l’amministrazione guidata da Irene Bellifemine, iter che ora è stato portato avanti dalla giunta di Nadia Cannito, che della vecchia amministrazione faceva parte.

Il bando prevede una concessione della durata di quindici anni. La documentazione completa è consultabile sul portale telematico regionale e sui canali ufficiali del Comune di Malnate (leggi qui).

Dal mese di dicembre 2024, la Farmacia Comunale di Malnate è gestita da un nuovo Consiglio d’Amministrazione che si è impegnato nel provare a rilanciare un’attività che ha subito un significativo calo negli ultimi anni. Il Cda in carica, insediatosi dopo aver partecipato a un bando e aver incontrato il sindaco, ha messo in pratica alcune iniziative per cercare di riattivare l’attività della farmacia.