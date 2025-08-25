Varese News

Aperto il bando per la concessione della farmacia comunale di Malnate

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 8 del prossimo 22 settembre 2025

È stata avviata la procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di Malnate e degli ambulatori annessi, per una durata di quindici anni. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 8 del prossimo 22 settembre 2025.

La decisione di optare per la concessione era stata presa già nel 2024 sotto l’amministrazione guidata da Irene Bellifemine, iter che ora è stato portato avanti dalla giunta di Nadia Cannito, che della vecchia amministrazione faceva parte.

La Farmacia Comunale di Malnate andrà in concessione

Il bando prevede una concessione della durata di quindici anni. La documentazione completa è consultabile sul portale telematico regionale e sui canali ufficiali del Comune di Malnate (leggi qui).

Dal mese di dicembre 2024, la Farmacia Comunale di Malnate è gestita da un nuovo Consiglio d’Amministrazione che si è impegnato nel provare a rilanciare un’attività che ha subito un significativo calo negli ultimi anni. Il Cda in carica, insediatosi dopo aver partecipato a un bando e aver incontrato il sindaco, ha messo in pratica alcune iniziative per cercare di riattivare l’attività della farmacia. 

25 Agosto 2025
