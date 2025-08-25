Barbascura X al Technicus Elmec Summit di Brunello con un talk esclusivo

Una giornata di workshop, demo e incontri per aspiranti informatici: appuntamento giovedì 18 settembre al Campus Tecnologico Elmec

Giovedì 18 settembre 2025 il Campus Tecnologico Elmec di Brunello apre le porte ai giovani talenti del digitale con il primo Technicus Elmec Summit, una giornata interamente dedicata alla formazione per chi sogna una carriera nel mondo IT.

Dopo i successi dell’Innovation e Workplace Summit, Elmec Informatica lancia un nuovo appuntamento pensato per studenti, neodiplomati, neolaureati e appassionati di informatica, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva tra workshop tecnici, demo e momenti di confronto con esperti del settore.

Una giornata per scoprire il futuro dell’IT

L’evento inizierà alle 9:30 presso il Campus Elmec in Via Pret 1 a Brunello (VA), e proporrà un’agenda ricca e strutturata: dalla plenaria iniziale, passando per le sessioni formative della mattina e del pomeriggio, fino al momento dedicato alla conoscenza del contesto lavorativo in Elmec con uno Study Tour guidato.

Le tematiche affrontate includeranno cloud, sicurezza informatica, AI, gestione dei dati e device management. Un’occasione utile per orientarsi nel mondo IT e acquisire strumenti concreti per il proprio futuro professionale.

Barbascura X ospite speciale della serata

La giornata si concluderà con un appuntamento riservato: alle 18:30 sarà il turno del divulgatore scientifico e volto noto del web Barbascura X, che porterà il suo stile ironico e brillante in un talk dedicato alla scienza e alla tecnologia.

L’accesso a questo momento esclusivo, denominato Passion Time, sarà riservato solo a chi avrà partecipato ad almeno quattro workshop formativi durante la giornata.

Il programma completo del Technicus Elmec Summit

09.30 – 10.15 | Registrazione e plenaria iniziale

10.15 – 13.00 | Sessioni formative del mattino

13.00 – 14.00 | Pausa pranzo

14.00 – 15.30 | Vita in Elmec: professione, contesto e Study Tour

15.30 – 18.15 | Sessioni formative del pomeriggio

18.30 – 20.00 | Passion Time con Barbascura X (evento riservato)

Per partecipare

La partecipazione è gratuita ma su iscrizione. Per ulteriori informazioni e per scoprire come partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale di Elmec Informatica.