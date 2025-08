Cinema sotto le stelle con “La Quercia e i suoi abitanti” nel parco del Municipio ad Azzate

Un racconto poetico e naturalistico per tutta la famiglia: venerdì 29 agosto 2025 alle 21.15, nel cortile di Villa Castellani ad Azzate, viene proiettato il film “La Quercia e i suoi abitanti”, diretto da Laurent Charbonnier e Michel Seydoux. Un’occasione per scoprire il mondo brulicante che vive attorno a una quercia secolare.

Il documentario francese del 2022 conduce gli spettatori tra le fronde e le radici di una quercia di oltre due secoli, svelando la vita nascosta degli animali che la abitano: scoiattoli, uccelli, insetti e piccoli mammiferi. Un universo silenzioso e pulsante, raccontato con immagini suggestive e senza narrazione, per far emergere il ritmo naturale del bosco.

La proiezione si inserisce nel calendario delle iniziative estive organizzate dal Comune di Azzate e curate da Filmstudio90. L’appuntamento è pensato per famiglie, bambini e appassionati di natura, offrendo una serata all’aperto in un contesto storico e scenografico come quello del cortile di Villa Castellani.

L’ingresso è libero e non richiede prenotazioni. In caso di maltempo la proiezione sarà rinviata. L’inizio è previsto alle 21.15.